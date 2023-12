Kosmiese ontdekking: AstroSat bespeur unieke neutronster wat intense X-straaluitbarstings uitstraal

AstroSat, Indië se baanbrekende multi-golflengte ruimte-gebaseerde sterrewag, het 'n buitengewone ontdekking gemaak deur intense sub-sekonde X-straaluitbarstings op te spoor wat uitgestraal word deur 'n seldsame tipe neutronster bekend as 'n magnetar. Hierdie baanbrekende openbaring open nuwe weë van navorsing en beloof om ons begrip van die uiterste astrofisiese toestande wat binne magnetars bestaan, te verdiep.

Magnetare, wat 'n ultrahoë magneetveld besit wat meer as een kwdriljoen keer sterker as die aarde se magneetveld is, het wetenskaplikes lank bekoor weens hul fassinerende eienskappe. Die uitstraling van hoë-energie elektromagnetiese straling vanaf hierdie voorwerpe word vermoedelik aangedryf deur die magnetiese veld se verval. Boonop vertoon magnetare sterk tydelike veranderlikheid, insluitend stadige rotasie, vinnige afdraai en kort maar intense uitbarstings wat maande lank kan duur.

In Oktober 2020 het NASA se Swift-ruimtetuig 'n relatief jong en geïsoleerde magnetar ontdek wat as SGR J1830-0645 aangewys is. Gemotiveer deur die begeerte om hierdie unieke magnetar in meer besonderhede te bestudeer, het wetenskaplikes van die Raman Navorsingsinstituut (RRI) en die Universiteit van Delhi tydsberekening en spektrale analise uitgevoer met behulp van AstroSat se Large Area X-Ray Proportional Counter (LAXPC) en Soft X-Ray teleskoop (SXT).

Die span se bevindinge, gepubliseer in die Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, prikkel tot nadenke. Hulle het 67 kort sub-sekonde X-straal-uitbarstings van SGR J1830-0645 opgespoor, met die helderste wat vir ongeveer 90 millisekondes geduur het. Die studie het ook die teenwoordigheid van emissielyne in die magnetar se spektra aan die lig gebring, waarvan die oorsprong nog ondersoek word.

Verder het die energie-afhanklikheid waargeneem in SGR J1830-0645 verskil van dié van ander bekende magnetare. Hierdie neutronster het twee termiese swartliggaam-emissiekomponente vertoon wat van sy oppervlak afkomstig is, met radiusse van 0.65 en 2.45 kilometer. Die navorsing wat deur mnr. Rahul Sharma, die hoofskrywer van die studie en 'n post-doktorale genoot by RRI gedoen is, dra aansienlik by tot ons begrip van magnetars en die uiterste astrofisiese toestande wat in hierdie enigmatiese voorwerpe voorkom.

AstroSat se merkwaardige opsporing van intense X-straal-uitbarstings vanaf SGR J1830-0645 wys die ongeëwenaarde vermoëns van Indië se gesofistikeerde ruimte-gebaseerde sterrewag. Soos wetenskaplikes voortgaan om hierdie boeiende magnetars te verken en te ontleed, is ons een stap nader daaraan om die geheimenisse van ons heelal te ontrafel en dieper insigte te kry in die fassinerende wêreld van ekstreme astrofisika.