Mars se atmosfeer ervaar ongekende uitbreiding, MAVEN-data onthul

By

Opsomming: Onlangse data van NASA se MAVEN-wentelbaan het getoon dat Mars se atmosfeer 'n dramatiese en onverwagte uitbreiding ondergaan het, wat in Desember verlede jaar tot byna vier keer sy gewone grootte geswel het vir 'n seldsame tweedaagse tydperk. Die gebeurtenis het plaasgevind as gevolg van die skielike verdwyning van die sonwind, wat veroorsaak het dat die atmosfeer aan Mars se kant wat na die son kyk, uitgeballon het. Die MAVEN-span, gelei deur Jasper Halekas van die Universiteit van Iowa, het verbasing uitgespreek oor die waargenome verskynsel, wat 'n unieke geleentheid gebied het om die dinamika van die Mars-atmosfeer te bestudeer. Die bevindinge bied waardevolle insigte oor die evolusie van Mars en bied moontlik ook implikasies vir die begrip van aardagtige planete buite ons sonnestelsel.

Tydens die onkenmerkende uitbreiding het MAVEN se data ook sleutelaspekte van die Mars-stelsel aan die lig gebring, soos die traandruppelvormige magnetosfeer, die boogskok en die ionosfeer, wat op soortgelyke wyse uitbrei. Die gebeurtenis is veroorsaak deur 'n vinnigbewegende gebied van die sonwind wat die stadiger eweknie verbysteek en sy materiaal opvee, wat 'n yl gebied gelaat het. Hierdie streek het Mars op Kersdag in 2022 bereik, wat wetenskaplikes in staat stel om die planeet se atmosferiese reaksie noukeurig waar te neem en te ontleed.

Jasper Halekas het die gebeurtenis as 'n "perfekte wetenskaplike eksperiment" beskryf en die belangrikheid van die bestudering van uiterste songebeurtenisse en hul afwesigheid beklemtoon om die dinamika van planetêre atmosfeer te verstaan. Die span voorsien dat soortgelyke gebeurtenisse verskeie kere in die volgende twee jaar kan voorkom, wat saamval met die son se aktiwiteit wat sy hoogtepunt bereik. Terwyl navorsers voortgaan om die MAVEN-data te ontleed, hoop hulle om verdere insigte te kry in Mars se geskiedenis en die tempo waarteen die planeet se atmosfeer weggevreet het.

Shannon Curry, hoofondersoeker vir die MAVEN-sending, glo dat sulke gebeure waarskynlik algemeen was tydens Mars se vroeë evolusie miljarde jare gelede toe die son meer aktief was. Hierdie uiterste gebeure het moontlik bygedra tot die dehidrasie van Mars, 'n planeet wat vermoedelik vroeër vloeibare water gehuisves het. Deur die jongste MAVEN-data te ekstrapoleer, stel Curry voor dat dit moontlik kan wees om te skat hoeveel Mars se atmosfeer mettertyd geërodeer het en hoe vinnig die planeet opgedroog het.

Ten slotte bied die onverwagte uitbreiding van Mars se atmosfeer ’n waardevolle geleentheid vir wetenskaplikes om hul begrip van die planeet se evolusie te verdiep en lig te werp op die toestande wat geskik is vir lewe op Aardeagtige planete buite ons sonnestelsel. Die deurlopende ontleding van MAVEN se data sal ongetwyfeld bydra tot vooruitgang in planetêre wetenskap en die verkenning van ons hemelse bure.