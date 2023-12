Intuïtiewe masjiene pas bekendstellingsdatum vir Lunar Lander-sending aan

Intuitive Machines, 'n Houston-gebaseerde ruimtemaatskappy, het 'n geringe vertraging in die bekendstelling van sy eerste maanlander-sending aangekondig. Die nuwe teikendatum is herskeduleer na middel Februarie in samewerking met die lanseerverskaffer SpaceX, met verwysing na ongunstige weerstoestande as die rede vir die verandering.

Die besluit om die bekendstellingsdatum terug te stel was nodig weens die spesifieke missieprofiel van Intuitive Machines se Nova-C-ruimtetuig. Dit is gereed om naby die maan-suidpool te land, wat spesifieke beligtingstoestande vereis wat slegs 'n paar dae elke maand teenwoordig is.

Benewens die weerbeperkings, word die maatskappy ook beperk deur die beskikbaarheid van bekendstellingsinfrastruktuur. Die maanlander moet gelanseer word vanaf 'n spesifieke terrein by NASA se Kennedy Space Center, Launch Complex 39A, wat toegerus is met 'n nodige toring vir brandstof.

Oorspronklik geskeduleer vir 12-16 Januarie, sal die nuwe bekendstellingsvenster nou ongeveer 'n maand later plaasvind. Dit is opmerklik dat hierdie vertraging kan aansluit by die landing van 'n ander privaat ontwikkelde maanlander, Astrobotic se Peregrine, wat 'n landingsdatum van 23 Februarie op die maan teiken. As dit suksesvol is, kan dit daartoe lei dat twee privaat ontwikkelde Amerikaanse ruimtetuie in dieselfde week op die maanoppervlak raak.

Intuitive Machines se Nova-C sal ses loonvragte vir NASA dra as deel van sy aanvanklike missie en het twee bykomende kontrakte vir maanvraglewering onder NASA se Commercial Lunar Payload Services-program ontvang. Die maatskappy sien maantoegang as 'n sleutelfokus van sy besigheid en het ambisieuse inkomsteprojeksies, en verwag om volgende jaar $279 miljoen uit sy landingsdienste alleen te genereer.

Benewens maanmissies, diversifiseer Intuitive Machines sy aanbiedinge deur besigheidsegmente op te stel wat verband hou met orbitale dienste, soos satellietdiens en hervulling. Dit het ook ten doel om datadienste vir die maan te verskaf en ander ruimteprodukte te verkoop.

Alhoewel dit 'n geringe vertraging is, demonstreer die herskeduleerde bekendstellingsvenster Intuitive Machines se verbintenis om optimale missietoestande te verseker en sy posisie in die groeiende kommersiële ruimtebedryf verder te verstewig.