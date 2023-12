NASA beplan om Hubble-teleskoopbedrywighede met verbeterde gyroskooppresisie te hervat

NASA het sy voorneme aangekondig om volle wetenskaplike bedrywighede na die Hubble-ruimteteleskoop te herstel, ondanks onlangse terugslae met een van sy rigting-gyroskope. Na foutiewe lesings van een van die teleskoop se giroskope op 19 November, het Hubble as 'n voorsorgmaatreël in veilige modus gegaan. Alhoewel die span dit suksesvol aanlyn teruggebring het, het daaropvolgende probleme die teleskoop weer op 21 November en 23 November in veilige modus gedwing.

Gelukkig het die jongste veilige modus-ingang nie noemenswaardige kommer veroorsaak nie, aangesien Hubble met net een giroskoop kan werk indien nodig. Die span verkies egter om drie te gebruik vir optimale doeltreffendheid. Nietemin het NASA besluit om die teleskoop te herstel vir wetenskaplike bedrywighede deur al drie gyroskope te gebruik. Om werkverrigting te verbeter, sal die gyros tydens waarnemings in 'n hoër-presisiemodus bedryf word.

Ten spyte van meer as drie dekades se diens en die onlangse aandag wat aan nuwer sterrewagte gegee is, bly Hubble 'n waardevolle bate om die uitgestrekte heelal te verken. Alhoewel gyroprobleme in die verlede voorgekom het, bly die sterrewag en sy instrumente stabiel en in goeie gesondheid, volgens 'n verklaring van NASA-amptenare.

Die Hubble-ruimteteleskoop het ons begrip van die kosmos sedert sy bekendstelling 'n rewolusie verander en was instrumenteel in die vaslegging van asemrowende beelde van diep ruimte. Die voortgesette werking daarvan sal verseker dat wetenskaplikes toegang het tot kritieke data vir verdere astronomiese navorsing en ontdekkings. Ten spyte van die af en toe terugslag, beklemtoon NASA se verbintenis om die teleskoop se funksionaliteit te herstel en te verbeter die belangrikheid van sy missie om ons kennis van die heelal uit te brei.