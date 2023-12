NASA se Hubble-ruimteteleskoop keer terug na aksie en oorkom Gyro-kwessies

NASA se Hubble-ruimteteleskoop is terug in besigheid nadat hy gyroprobleme hanteer het wat die teleskoop tydelik in veilige modus plaas. Die ruimteteleskoop se gyros, wat 'n deurslaggewende deel van sy leiding- en mikstelsel is, het probleme in die verlede veroorsaak. Wetenskapbedrywighede is voorheen in 2018 opgeskort weens gyroprobleme. Ingenieurs het egter daarin geslaag om die teleskoop die volgende dag terug te kry, sodat dit normale bedrywighede kon hervat.

Die gyros op Hubble het 'n reputasie dat hulle onvoorspelbaar is. Al is die teleskoop by verskeie geleenthede onderbreek weens gyrofoute, is daar nog baie lewe oor in hierdie ikoniese wetenskaplike instrument. NASA skat dat die huidige stel gyros tot die 2030's sal hou. Intussen moet soms mislukkings, veilige modusse en opskortings van wetenskaplike bedrywighede verwag word.

Ten spyte van die onlangse terugslag, is Hubble nog nie ten volle funksioneel nie. Die Wide Field Camera 3 en Advanced Camera for Surveys het wetenskaplike waarnemings hervat, maar die Cosmic Origins Spectrograph en Space Telescope Imaging Spectrograph bly vanlyn. Die Hubble-span verwag egter dat hierdie instrumente later hierdie maand weer aan die gang sal wees.

Die tydelike opskorting van wetenskaplike bedrywighede het 'n impak op die teleskoop se skedule gehad, wat belangrike navorsingsprojekte onderbreek het. Nietemin, met die gyro-kwessie opgelos, hoop wetenskaplikes om hul studies oor Kuipergordelvoorwerpe, metaalagtigheid in die Andromeda-sterrestelsel se satelliete, Tipe 1A-supernovas en ander onderwerpe te hervat.

Die Hubble-ruimteteleskoop is al meer as drie dekades 'n baanbreker op die gebied van sterrekunde. Die beelde daarvan het miljarde mense regoor die wêreld bekoor en ons begrip van die heelal hervorm. Ten spyte van sy verouderde hardeware en die uitdagings wat dit in die gesig staar, gaan Hubble voort om sy veerkragtigheid en onwrikbare verbintenis tot die uitbreiding van ons kennis van die kosmos te demonstreer. Namate die teleskoop sy finale waarneming nader, is dit duidelik dat ons nie die blywende impak daarvan op wetenskaplike ontdekking kan onderskat nie.