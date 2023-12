Nuwe navorsing ondersoek die doeltreffendheid van Nuking Asteroïdes

Opsomming: Wetenskaplikes by Livermore National Laboratory (LLNL) het 'n simulasiemodel ontwikkel om die potensiële uitkoms van ontplofde asteroïdes met kernwapens te verstaan. Die tegniek, bekend as kernablasie, behels die verdamping van die oppervlak van die asteroïde deur straling van 'n kernontploffing te gebruik, wat 'n verandering in sy snelheid tot gevolg het. Die navorsers het 'n wye reeks asteroïdetoestande in hul simulasie oorweeg, wat wissel van soliede rotse tot puinhope. Terwyl die doeltreffendheid van nuk-asteroïdes steeds ondersoek word, verskaf hierdie navorsing waardevolle insigte vir wetenskaplikes wêreldwyd wat aan asteroïde-afbuiging en vernietigingstrategieë werk.

In 'n poging om die mensdom teen toekomstige asteroïde-bedreigings te beskerm, het wetenskaplikes en regerings verskeie metodes ondersoek om die risiko van katastrofiese impakte te versag. Een tegniek wat aandag getrek het, is kernablasie, wat behels die gebruik van kernwapens om die oppervlak van 'n inkomende asteroïde te verdamp. Die doeltreffendheid van hierdie metode is egter 'n onderwerp van debat.

Navorsers by LLNL het nou 'n simulasiemodel, genaamd die X-straal-energieafsettingsmodel, ontwikkel om die potensiële uitkomste van nuk-asteroïdes beter te verstaan. Deur 'n wye reeks asteroïde toestande te oorweeg, insluitend soliede rotse en puinhope, het die navorsers daarop gemik om 'n uitgebreide simulasie te skep wat verskeie scenario's vasvang.

"As ons genoeg waarskuwingstyd het, kan ons moontlik 'n kerntoestel lanseer, wat dit miljoene kilometers ver stuur na 'n asteroïde wat na die aarde op pad is," het navorser Mary Burkey verduidelik. "Ons sal dan die toestel laat ontplof en óf die asteroïde afbuig, dit ongeskonde hou, maar 'n beheerde stoot van die aarde af gee, óf ons kan die asteroïde ontwrig en dit opbreek in klein, vinnig bewegende fragmente wat ook die planeet sal mis."

Die simulasiemodel wat deur LLNL se wetenskaplikes ontwikkel is, bou voort op die kennis wat verkry is uit vorige missies, soos NASA se Double Asteroid Redirection Test (DART), wat behels het dat 'n kinetiese impakor in 'n asteroïde vasgejaag het om die uitwerking op die baan te bestudeer. Hierdie nuwe navorsing bied waardevolle insigte wat wetenskaplikes wêreldwyd kan help om asteroïeddefleksie- en vernietigingstrategieë te verbeter.

"Terwyl die waarskynlikheid van 'n groot asteroïde-impak gedurende ons leeftyd laag is, kan die potensiële gevolge verwoestend wees," het Megan Bruck Syal, LLNL se planetêre verdedigingsprojekleier, gesê. Deur die potensiële uitkomste van nuk-asteroïdes verder te verstaan, werk navorsers daaraan om die veiligheid en sekuriteit van ons planeet te verseker in die gesig van potensiële bedreigings vanuit die ruimte.