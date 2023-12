Groot Fregatvoëls: Styg na nuwe hoogtes in navorsing oor klimaatsverandering

Navorsers het 'n verrassende bondgenoot gevind in hul strewe om klimaatsverandering te verstaan: die groot fregatvoël. Hierdie majestueuse wesens, bekend vir hul indrukwekkende vlerkspan en vermoë om maande in die lug deur te bring, is toegerus met 'n spesiale toestel genaamd 'n "biologger" om waardevolle data oor klimaatpatrone in te samel.

Dr. Ian Brosnan, 'n wetenskaplike by NASA Ames Navorsingsentrum, het met die idee vorendag gekom terwyl hy met navorsers gewerk het wat reeds die voëls gemerk het om hul bewegings te monitor. Hy het besef dat hierdie voëls, wat oor afgeleë gebiede van die wêreld vlieg, insig in die atmosfeer rondom hulle kan gee.

Die voëls is gemerk met biologgers, wat veilig aan hul sterte geheg is met 'n sagte gom. Terwyl die fregatvoëls deur die lug gly, monster hulle temperature en versamel data op bewolkte dae en selfs gedurende die nag. Die navorsers was veral gefassineer deur die voëls se vermoë om termies te ry en te stop aan die bokant van die planetêre grenslaag (PBL), die laag waar weer-, luggehalte- en klimaatimpakte voorkom.

Die bestudering van die PBL is van kardinale belang om luggehaltevoorspellings, weervoorspellings en die veranderende klimaat te verstaan. Terwyl wetenskaplikes tipies staatmaak op grondgebaseerde metings of satelliete, het die bestudering van afgeleë gebiede oor die oseane bewys dat dit uitdagend en duur is. Met die hulp van die groot fregatvoël het navorsers nou 'n nuwe metode om data van hierdie moeilik bereikbare streke in te samel.

Dr. Brosnan het sy bevindinge by die jaarvergadering van die Amerikaanse Geofisiese Unie voorgelê en beklemtoon hoe belangrik dit is om die dinamika van die PBL te verstaan ​​in die lig van klimaatsverandering. Die volgende stap vir navorsers is om die studie uit te brei deur meer fregatvoëls te merk en nog meer data in te samel.

Deur die natuurlike talente van hierdie voëls in te span, hoop wetenskaplikes dat die data wat ingesamel is, sal bydra tot beter strategieë om die gevolge van klimaatsverandering die hoof te bied. Die groot fregatvoël styg werklik tot nuwe hoogtes in navorsing oor klimaatsverandering.