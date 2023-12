NASA se Psyche-ruimtetuig neem pragtige beelde van asteroïde Psyche vas

NASA se Psyche-ruimtetuig, wat op 13 Oktober gelanseer is, maak steeds indrukwekkende vordering in die ruimte. Mees onlangs het die ruimtetuig sy tweelingkameras suksesvol geaktiveer en sy eerste beelde van die asteroïde Psyche geneem.

Die beeldinstrument, wat uit 'n paar identiese kameras bestaan, het 'n totaal van 68 beelde van 'n sterveld in die sterrebeeld Vis vasgelê. Hierdie aanvanklike beelde is 'n belangrike mylpaal vir die sendingspan, aangesien dit voorsiening maak vir die verifikasie van behoorlike opdrag, telemetrie-analise en kalibrasie van die beelde.

"Dit is net die begin," het Jim Bell, die hoof van die Psyche-beeldinstrumentinstrument van Arizona State University, gesê. “Ons begin kyk na die kameras met sterbeelde soos hierdie, dan sal ons in 2026 toetsbeelde van Mars neem tydens die ruimtetuig se verbyvlug. En uiteindelik, in 2029, sal ons ons mees opwindende beelde nog kry – van ons teiken asteroïde Psyche. Ons sien daarna uit om al hierdie beeldmateriaal met die publiek te deel.”

Die beeldspan sal die data wat uit die beelde versamel is, gebruik om die samestelling van die metaalryke asteroïde Psyche te bepaal. Deur die foto's in verskillende golflengtes van lig te ontleed, beide sigbaar en onsigbaar vir die menslike oog, hoop die span om insigte te kry in die asteroïde se geskiedenis en geologie.

Benewens die neem van pragtige beelde, het die Psyche-ruimtetuig ook ander belangrike mylpale bereik sedert sy lansering. Dit het verskeie wetenskaplike instrumente soos 'n magnetometer en 'n gammastraalspektrometer suksesvol getoets. Verder het die ruimtetuig 'n rekord opgestel met sy elektriese stuwers, wat dit in staat sal stel om diep die ruimte in te reis.

Die Psyche-ruimtetuig is tans miljoene kilometers van die Aarde af en sal na verwagting in 2029 sy bestemming, die asteroïde Psyche, in die hoof asteroïdegordel tussen Mars en Jupiter bereik. Die sendingspan sal voortgaan om ruimteweer te monitor en waardevolle data in te samel tydens die lang reis.

Met elke sukses bring NASA se Psyche-sending ons nader daaraan om die geheimenisse van ons sonnestelsel te ontsluit en ons kennis van die heelal uit te brei.