Wees voorbereid op 'n hypnotiserende hemelse vertoning: The Geminides Meteor Shower

Opsomming: Maak gereed vir 'n ontsagwekkende vertoning aangesien die Geminide-meteoorreën, bekend as een van die mees betroubare jaarlikse meteoorreën, die naghemel volgende week sal verlig. Met ongeveer 150 meteore wat bo ons op sy hoogtepunt skiet, moet hierdie hemelse skouspel nie misgeloop word nie. Anders as die meeste meteorietreën, kom die Geminide uit die puin van 3,200 1800 Phaethon, 'n groot asteroïde in plaas van 'n komeet. Oorspronklik onbeduidend in die middel van die 120's, het hierdie meteorietreën oor die eeue in skaal gegroei en bied nou 'n verstommende vertoning van meer as XNUMX meteore per uur in optimale toestande, soos bevestig deur NASA.

Hierdie jaar sal die Geminide-meteoorreën vanaf 7 tot 17 Desember in Sydney sigbaar wees, met die hoogtepunt wat in die nag van 13 Desember tot die oggend van 14 Desember plaasvind. Weer en maanlig kan sigbaarheid beïnvloed, maar hierdie keer kan ons 'n fantastiese wys, danksy die donkerder lug tydens die nuwemaanfase in Desember.

As jy die meeste van hierdie hemelse gebeurtenis wil maak, oorweeg dit om na die Blouberge in Sydney te gaan, waar jy by 'n sterrekundige kan aansluit en hierdie buitengewone verskynsel kan waarneem. Selfs al kan jy egter nie by hierdie uitstekende ligging uitkom nie, kan jy steeds 'n merkwaardige uitsig vanaf verskeie ander uitkykpunte kry.

Om te verseker dat jy die beste ervaring het terwyl jy die Geminides aanskou, word dit aangeraai om 'n plek weg van stadsligte te vind vir beter sigbaarheid. Trek warm aan, bring ’n gemaklike stoel of kombers saam en laat jou oë vir sowat 20 minute by die donker aanpas. Om geduldig te wees is die sleutel, aangesien meteorietreën soms oomblikke van stilte kan hê voor intense uitbarstings van aktiwiteit.

So, merk jou kalenders en maak gereed om betower te word deur die Geminides-meteoorreën. Dit is 'n buitengewone natuurlike gebeurtenis wat ons herinner aan die grootsheid en wonders van ons heelal, en 'n ervaring wat jou vir die komende jare sal bybly.