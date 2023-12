Voyager 1 staar kommunikasieprobleme in die gesig, belemmer data-oordrag

Opsomming: NASA se Voyager 1-ruimtetuig, 'n veteraan-ontdekkingsreisiger van die kosmos, het 'n terugslag in sy missie ondervind omdat dit opgehou het om ingenieurs- en wetenskapdata na die aarde oor te dra. Die probleem lê by die vlugdatastelsel (FDS), wat nie doeltreffend met die telemetriemodulasie-eenheid (TMU) kommunikeer nie, aangesien dit 'n herhalende patroon sonder bruikbare data oordra. NASA vermoed dat die probleem van die FDS afkomstig is. Ingenieurs worstel met die verouderde ruimtetuig se eienaardighede, en vertrou op dekades-oue dokumentasie om die probleme wat ondervind word, op te los. Boonop is die tyd wat dit neem om met Voyager 1 te kommunikeer 'n uitdaging, aangesien opdragte van sendingbeheer meer as 22 uur neem om die sonde te bereik en bykomende tyd is nodig om hul doeltreffendheid te assesseer. NASA skat dat ingenieurs etlike weke sal benodig om 'n nuwe plan te ontwikkel om die probleem aan te spreek. Hierdie voorval dui op 'n noemenswaardige afwyking van 'n vorige telemetrie-fout in 2022 wat deurmekaar houdingsdata-oordrag veroorsaak het, wat daarna opgelos is deur na 'n ander rekenaar oor te skakel. Nou hou die Voyager 1-sonde op om enige wetenskaplike data oor te dra, wat nuwe uitdagings vir die span stel.

