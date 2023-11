Die onsekere toekoms van NASA se naaldekoker-sending: verken Saturnus se maan-titan

NASA se hoogs verwagte Dragonfly-missie om Saturnus se maan Titan te verken, staar 'n onsekere toekoms in die gesig terwyl die agentskap wag op die vrystelling van die FY 2025 President se begrotingsversoek. Die bevestiging vir die sending se finale ontwerp en vervaardiging is weens begrotingsprobleme opgehou.

Oorspronklik geskeduleer vir bekendstelling in 2026, is die Naaldekoker-span deur NASA opdrag gegee om 'n lanseringsgereedheidsdatum van 2027 te teiken. Die bekendstellingsdatum is egter nou verder geskuif na Julie 2028, hangende 'n beoordeling deur die Agentskapprogrambestuursraad in 2024.

Die befondsing vir Dragonfly, 'n New Frontiers-missie, het 'n aansienlike daling in die FY 2024 President se begroting gesien. Die toegekende begroting het afgeneem tot $327.7 miljoen vanaf die vorige jaar se $400.1 miljoen. Met NASA se begrotingsbeperkings hang die toekoms van die sending in die weegskaal.

Ten spyte van die terugslag, bly NASA hoopvol dat die vertraging tydelik is en nie 'n aanduiding is van 'n volledige herevaluering van die agentskap se pogings nie. Die Dragonfly-span het vroeër vanjaar 'n ontwerpoorsig suksesvol voltooi en die missie herbeplan op grond van die verwagte befondsing beskikbaar in FY 2024, wat gelei het tot die nuwe bekendstellingsgereedheidsdatum in 2028.

Die Dragonfly-sending beoog om 'n rotortuig-lander te gebruik om verskeie plekke op Titan te navigeer, ontledings te doen om die maan se omgewing te karakteriseer en te soek na bewyse van vorige water- of koolwaterstof-gebaseerde lewe. Hierdie ambisieuse twee jaar lange ekspedisie beoog om 'n paar honderd kilometer af te lê met die hulp van 'n Multi-Mission Radioisotope Thermoelectric Generator (MMRTG) vir krag.

Titan, wat voorheen deur die Europese Ruimte-agentskap se Huygens-ondersoek besoek is, het interessante ontdekkings onthul. Die sonde het waterys gevind wat oor 'n oranje oppervlak gestrooi is, saam met 'n wasige metaanatmosfeer. Hierdie bevindinge het wetenskaplikes se nuuskierigheid aangewakker en oproepe gevra vir verdere verkenning van Saturnus se enigmatiese maan.

Vrae:

V: Wat is NASA se Dragonfly-sending?

A: Die Dragonfly-sending is 'n beplande ekspedisie deur NASA om Saturnus se maan Titan te verken deur 'n rotorcraft-lander te gebruik om sy omgewing te bestudeer en na tekens van vorige lewe te soek.

V: Waarom is die toekoms van die Dragonfly-sending onseker?

A: Die toekoms van die Dragonfly-sending is onseker weens begrotingsbekommernisse. Die bevestiging vir die finale ontwerp en vervaardiging van die missie is opgehou tot die vrystelling van die begrotingsversoek van die FY 2025-president.

V: Wat het die Huygens-sonde tydens sy besoek aan Titan ontdek?

A: Die Huygens-sonde, wat deur die Cassini-wentelbaan vrygestel is, het stukke waterys ontdek wat oor 'n oranje oppervlak gestrooi is en 'n wasige metaanatmosfeer op Titan, wat moontlike tekens van vloeistofaktiwiteit aandui.