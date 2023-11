Nuwe navorsing toon potensiële impak van komende sonstorm

NASA en weerkenners maak alarm oor 'n dreigende sonstorm wat na verwagting die aarde op 30 November sal tref. Alhoewel dit as 'n geringe storm geklassifiseer word, het hierdie gebeurtenis die potensiaal om radio- en GPS-seine te ontwrig, wat uitdagings vir kommunikasiestelsels wêreldwyd stel.

Sonstorms, ook bekend as koronale massa-uitwerpings (CME's), is kragtige verskynsels wat van die son afkomstig is. Hierdie CME's bestaan ​​uit golwe wat hoogs gelaaide ione bevat wat skade aan satelliete en kommunikasie-infrastruktuur op Aarde kan aanrig. Op grond van onlangse bevindings dui NASA se monitering daarop dat 'n CME vinnig nader kom en ons planeet op 30 November sal bereik.

Soos dr. Tamitha Skov, 'n ruimteweerspesialis, verduidelik, sal een van die visuele effekte van hierdie sonstorm die verligting van die lug met kleurvolle auroras wees, wat veroorsaak word deur die energieke interaksie van die CME met die termosfeerlaag van ons atmosfeer. Hierdie skouspel sal besonder prominent naby die pale wees.

Sonstorms ontwrig gewoonlik radio- en GPS-seine as gevolg van hul interaksies met die aarde se magnetiese veld en ionosfeer. Gevolglik kan geomagnetiese storms en auroras voorkom. Alhoewel hierdie geprojekteerde sonstorm na verwagting relatief klein in skaal sal wees, is dit belangrik om daarop te let dat selfs geringe ontwrigtings in kommunikasiestelsels kan ophoop en globale funksionaliteit kan beïnvloed.

Terwyl grootskaalse sonstorms die potensiaal het om internetonderbrekings en plaaslike onderbrekings te veroorsaak, duur die uitwerking daarvan gewoonlik net 'n paar uur. Dit is egter van kardinale belang om bewus te wees dat hierdie storms, as dit sonder die beskermende skild van ons atmosfeer ervaar word, erger gevolge vir lewende organismes kan hê. Tans is die grootste kommer sentreer rondom potensiële kommunikasie-onderbrekings, wat die behoefte beklemtoon om voorsorgmaatreëls te tref om minimale impak te verseker.

Vrae:

V: Wat is 'n sonstorm?

A: 'n Sonstorm, of koronale massa-uitstoot (CME), is 'n kragtige uitbarsting van plasma en magnetiese velde vanaf die son se korona.

V: Hoe beïnvloed sonstorms die aarde?

A: Sonstorms kan radio- en GPS-seine ontwrig, geomagnetiese storms veroorsaak en pragtige auroras in die lug skep.

V: Hoe lank sal die komende sonstorm duur?

A: Terwyl die komende storm na verwagting relatief klein sal wees, kan die gevolge daarvan ophoop en moontlik kommunikasiestelsels wêreldwyd beïnvloed.