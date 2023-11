Nuwe insigte in die naderende geomagnetiese storm

'n Beduidende ontwikkeling het na vore gekom op die gebied van ruimteweervoorspelling. Kenners het hul vorige voorspelling van 'n G2 geomagnetiese storm na 'n kragtiger G3-storm hersien. Hierdie opdatering kom as gevolg van 'n onlangse songebeurtenis wat deur NASA se Solar Dynamics Observatory waargeneem is.

Op 28 November, omstreeks 2:24 EST, het 'n merkwaardige sonvlam, beskryf as 'amper X-klas', plaasgevind. Die Solar Dynamics Observatory het pragtige beelde geneem van die M9.8-klas sonvlam wat afkomstig is van die sonvlekkompleks wat bekend staan ​​as Active Region 3500. Die intensiteit van hierdie opvlam het wetenskaplikes geïntrigeer en verdere ondersoeke aangespoor.

Na hierdie energieke vrystelling het die Son- en Heliosferiese Sterrewag 'n groot 'volle halo CME' opgespoor wat weg van die Son uitsit. Die uitbreiding van hierdie wolk sonplasma vorm 'n ligte ring om die Son se skyf, wat verhoed dat direkte sonlig die instrument bereik. Opwindend genoeg word voorspel dat hierdie halo-CME nou direk na die aarde op pad is.

Die unieke kenmerk van hierdie inkomende CME lê in sy versnelde spoed, wat die snelheid van CME's oortref wat vroeër hierdie week uitgebreek het. Hierdie vinnig bewegende sonstorm sal waarskynlik die tweede en derde inkomende sonstorms langs sy pad onderskep, en hulle in sy struktuur inkorporeer. Dus, 'n groter en kragtiger 'kannibaal CME' sal die Aarde se wentelbaan deurkruis en 'n direkte impak op ons planeet se geomagnetiese veld maak.

Om die trajek en potensiële impak van hierdie storm verder te begryp, het wetenskaplikes die data van die WSA-ENLIL sonwindmodel gekombineer. Die gevolglike ontleding onthul die vordering van die CME's wat op 27 en 28 November uitgebreek het. Terwyl die eerste, relatief swak CME op 29 November naby die aarde verbygaan, lyk dit of die tweede en derde CME's saamsmelt as gevolg van hul nabyheid. Die beduidende verskil in snelheid van die vierde CME laat dit egter toe om die saamgevoegde CME's in te haal, wat lei tot die vorming van 'n groter kannibale CME. Hierdie versterkte storm sal na verwagting ongeveer 00:00 UTC op 1 Desember, of die aand van 30 November, oor die aarde gaan.

As gevolg van die verhoogde intensiteit van hierdie geomagnetiese storm, word verwag dat die verwagte suidelike bereik van auroras, algemeen bekend as die 'boog', selfs verder suid as gewoonlik sal strek.

Vrae:

V: Wat het die opgradering in die geomagnetiese stormvoorspelling veroorsaak?

A: Die opgradering in die voorspelling het plaasgevind as gevolg van die opkoms van 'n kragtige sonvlam wat deur NASA se Solar Dynamics Observatory waargeneem is.

V: Wat is 'n 'volle halo CME'?

A: 'n 'Vol halo CME' verwys na 'n wolk sonplasma wat weg van die Son uitsit en 'n ringagtige struktuur om die Son se skyf vorm, wat direkte sonlig blokkeer.

V: Wanneer sal die kannibaal CME die aarde beïnvloed?

A: Daar word voorspel dat die kannibaal CME die aarde se geomagnetiese veld omstreeks 00:00 UTC op 1 Desember, of die aand van 30 November, sal tref.

V: Hoe sal die verhoogde intensiteit van die geomagnetiese storm die 'boog' van auroras beïnvloed?

A: Die verskerpte geomagnetiese storm sal na verwagting die 'boog' van auroras verder suid as gewoonlik stoot.