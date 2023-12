Titel: Universiteitstudente van New Brunswick berei voor om mini-satelliet vir atmosferiese en weernavorsing bekend te stel

Universiteitstudente van New Brunswick maak gereed om 'n mini-satelliet genaamd Satellite Violet die ruimte in te stuur vir 'n baanbrekende missie. Hierdie ambisieuse projek, befonds deur die Kanadese Ruimte-agentskap en die New Brunswick Innovation Foundation, het ten doel om die Aarde se boonste atmosfeer en weerpatrone deur wetenskaplike eksperimente te bestudeer.

Satellite Violet het die toetsfase by die Kanadese Ruimte-agentskap in Montreal suksesvol voltooi en is geskeduleer vir lansering na die Internasionale Ruimtestasie vroeg in 2022. Sodra dit in 'n wentelbaan ontplooi is, sal die mini-satelliet 'n sleutelrol speel in die vaslegging van GPS-seine en die opsporing daarvan eie bewegings, wat deurslaggewende data vir atmosferiese en weernavorsing verskaf.

Om naatlose kommunikasie met die satelliet te verseker, is die span tans besig om 'n grondstasiebeheerkamer op te rig wat toegerus is met die nuutste rekenaars en radiotoerusting by UNB se Gillin-saal. Hierdie fasiliteit sal die span in staat stel om radiokontak met Satellite Violet te bewerkstellig sodra dit in die ruimte is.

Sedert sy ontstaan ​​in 2018, het hierdie projek meer as 300 individue, insluitend 274 studente, van verskeie ingenieursdepartemente by die Université de Moncton en die New Brunswick Community College in Saint John bymekaargebring. Dit het 'n unieke geleentheid gebied vir samewerking en bydrae tot die mini-satelliet se ontwikkeling.

Satelliet Violet, ongeveer die grootte van 'n brood, beskik oor 'n aluminium raam, stroombaanborde en sonpanele. Dit sal elke 90 minute om die Aarde wentel teen 'n spoed van agt kilometer per sekonde. Die satelliet is een van 14 Kanadese mini-satelliete wat deelneem aan die Kanadese CubeSat-projek, wat fokus op die opleiding van post-sekondêre studente in sendingontwerp, konstruksie, lansering en bedryf vanuit die ruimte.

Op 4 Maart 2022 sal Satellite Violet sy reis na die Internasionale Ruimtestasie onderneem deur 'n Falcon 9-vuurpyl wat deur NASA aangekoop is. Sodra sy missie voltooi is, sal die mini-satelliet in die atmosfeer disintegreer, wat 'n beduidende bydrae tot ruimteverkenning deur hierdie talentvolle Kanadese studente beteken.