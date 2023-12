NASA se prestasies in 2023: Vooruitgang in navorsing oor klimaatsverandering

NASA het in 2023 aansienlike vordering op verskeie gebiede gemaak, insluitend navorsing oor klimaatsverandering. Met sy ruimte-gebaseerde perspektief bestudeer NASA die aarde sedert die 1960's en het voortgegaan om baanbrekende insigte oor klimaatsverandering te lewer.

Deur gebruik te maak van data van die Earth Surface Mineral Dust Source Investigation (EMIT) op die Internasionale Ruimtestasie, verskaf NASA se Amerikaanse kweekhuisgassentrum betroubare kweekhuisgasdata. EMIT blink uit daarin om emissies met presisie vas te stel, wat wetenskaplikes in staat stel om die bronne en impak van kweekhuisgasse beter te verstaan.

NASA se globale en geteikende kweekhuisgasnasporing openbaar kommerwekkende ramings, wat aandui dat 2023 op koers is om die warmste jaar op rekord te wees. Hierdie gevolgtrekking is gebaseer op maandelikse temperatuurdata van NASA en die Nasionale Oseaniese en Atmosferiese Administrasie. Boonop het 'n Nasa-geleide lugveldtog metaan "hot spots" in die Yukon-Kuskokwim Delta ontdek wat gekoppel is aan onlangse veldbrande, wat bydra tot koolstofvrystellings.

Die TEMPO-sending, wat in 2023 van stapel gestuur is, monitor groot lugbesoedelingstowwe oor Noord-Amerika suksesvol. Hierdie data is van kardinale belang vir beleidmakers en navorsers om luggehalte te verstaan ​​en strategieë te ontwikkel om besoedeling te versag.

NASA se SWOT-sending verskaf gedetailleerde insigte oor die aarde se oppervlakwater, wat help met die monitering van natuurlike gevare soos swaar reën in droogtegeteisterde gebiede, hittegolwe, veldbrande en gepaardgaande gesondheidsimpakte wêreldwyd. Die missie brei ook grondverskuiwingsdata uit, wat waardevolle inligting verskaf vir rampgereedheid en reaksie.

Deur op navorsing oor klimaatsverandering te fokus, neem NASA belangrike stappe om die kritieke kwessie van aardverwarming te verstaan ​​en aan te spreek. Hierdie vordering sal bydra tot 'n meer ingeligte en volhoubare benadering tot die versagting en aanpassing van klimaatsveranderingstrategieë.