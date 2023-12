Boeing berei voor vir toekomstige produksie van die kernstadia van die ruimtelanseringstelsel by Kennedy Space Center

Boeing, NASA se hoofkontrakteur vir die Space Launch System (SLS) kernfases, nader die voltooiing van die tweede kernfase vir NASA se Artemis-program by die Michoud Assembly Facility (MAF) in New Orleans. Toekomstige kernfases sal egter finale samestelling by hul bekendstellingsterrein, die Kennedy Space Centre (KSC) in Florida, ondergaan.

Die komende kernfase vir Artemis III sal die eerste een wees wat by KSC voltooi word. Boeing het reeds die enjingedeelte na Florida vervoer vir uitrusting en beoog om hul nuwe fasiliteite in die Vehicle Assembly Building (VAB) gereed te hê teen die einde van 2024. Die verhoog hardeware vir Artemis III sal na verwagting gereed wees vir finale montering deur dieselfde tyd.

Benewens Artemis III, is produksie ook aan die gang vir die Artemis IV-kernverhoog. Die enjinseksiestruktuur vir Artemis IV is geskeduleer vir aflewering aan Florida in die eerste deel van volgende jaar.

Om produksie te optimaliseer, sal Boeing nuwe finale monteermetodes vir die Artemis III-kernstadium debuteer. Die enjin-afdeling sal toegerus word met sy werkstoerusting by die Ruimtestasie-verwerkingsfasiliteit (SSPF) by KSC, terwyl die res van die verhoog sal voortgaan om by MAF te monteer. Die saamgestelde subsamestelling sal dan per boot na KSC vervoer word vir finale integrasie in High Bay 2 van die VAB.

Die integrasie van die enjingedeelte en die vloeibare suurstof (LOX)-tenkstruktuur is die primêre skeduledrywers vir die kernstadiumproduksie. Die LOX-tenk se strukturele voltooiing is vertraag weens probleme met die sweis van die agterste koepel. Die gevolglike goor-liggaam, wat effens buite toelaatbare afmetings is, word deur die spanne aangespreek.

Ten spyte van hierdie uitdagings werk Boeing en NASA daaraan om die Artemis III-kernstadium teen 2025 te voltooi. Die oorgang van kernverhoogproduksie van MAF na KSC is 'n belangrike mylpaal in NASA se doelwit om mense na die Maan terug te keer deur die Artemis-program.