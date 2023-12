Uitheemse elemente gevind in Bennu Asteroïde monsters laat wetenskaplikes stomgeslaan

Opsomming: Die ontleding van monsters van die Bennu-asteroïde, wat vroeër vanjaar deur NASA na die aarde teruggebring is, het interessante ontdekkings aan die lig gebring. Wetenskaplikes is verbaas oor die onverwagte teenwoordigheid van magnesium, natrium en fosfaat in die monsters se buitenste laag, 'n samestelling wat selde in meteoriete waargeneem word. Dit is egter net die punt van die ysberg, aangesien navorsers nog die materiaal se kern moet verken. NASA is besig om 'n gespesialiseerde skroewedraaier te ontwikkel om toegang tot die hart van die monsters te kry, steeds ingesluit in die OSIRIS-REx-ruimtetuig se houer. Terwyl die volledige ontleding hangende is, is wetenskaplikes verstom deur ’n 3.5 sentimeter lange rots, die grootste wat tot dusver by Bennu versamel is, wat die ruimtetuig se versamelmeganisme tydelik geblokkeer het. Die rots se donker kleur met 'n blouerige glans lyk soos die asteroïde se oppervlak rotse. Ligter gekleurde stukke is ook gekatalogiseer, wat bydra tot die enigma.

Wetenskaplikes was reeds bewus daarvan dat Bennu oorgenoeg hoeveelhede koolstof en water bevat het, maar die onverwagte teenwoordigheid van magnesium, natrium en fosfaat skud hul begrip van die asteroïde se samestelling. Hierdie elemente verskyn selde saam in meteoriete, wat wetenskaplikes lei tot verdere vrae oor Bennu se oorsprong en geskiedenis. Dit kan dui op die bestaan ​​van unieke prosesse op die asteroïde wat hom van ander hemelliggame onderskei.

Terwyl die ontleding van die Bennu-monsters 'n voortdurende poging is, maak NASA vordering om die volle potensiaal van die versameling te ontsluit. Deur 'n pasgemaakte skroewedraaier te maak, poog wetenskaplikes om toegang tot die binnekant van die houer te kry en die breedte van monsters wat van Bennu versamel is, bloot te lê. Dit sal omvattende ondersoeke moontlik maak en insig gee in die asteroïde se vorming en evolusie.

Die verrassings eindig nie daar nie. Die rots wat die versamelingsmeganisme tydens die monsternemingsproses belemmer het, het navorsers geboei. Sy aansienlike grootte en donker, byna swart kleur met 'n blouerige glans lyk opvallend met die rotse wat op Bennu se oppervlak gestrooi is. Hierdie bevinding dui daarop dat die monsters wat van die asteroïde versamel is, die hemelliggaam se geologiese diversiteit akkuraat kan verteenwoordig.

Sterrekundiges en kurators het reeds meer as 1,000 XNUMX Bennu-monsters gekategoriseer, met 'n minimum groottevereiste van minstens 'n halwe millimeter. Hierdie monsters hou die belofte in om ons begrip van asteroïdes te verdiep en die raaisels van ons sonnestelsel te ontrafel. Soos wetenskaplikes voortgaan met hul ontleding, daag die onthullings van Bennu se monsters verwagtinge uit en herdefinieer dit wat ons van hierdie antieke hemelvoorwerpe weet.