Maak gereed vir 'n buitengewone vertoning van die noordelike ligte hierdie naweek

Wetenskaplikes voorspel dat die aarde hierdie naweek 'n hewige geomagnetiese storm gaan ervaar. Hierdie storm kan asemrowende vertonings van die noordelike ligte op middelbreedtegrade tot gevolg hê. Die alarm is afgegaan nadat 'n sonvlam drie afsonderlike koronale massa-uitstoot (CME's) op die son veroorsaak het, wat almal na die aarde gerig is, wat 'n ongewone verskynsel geskep het bekend as 'n "halo CME".

'n CME is in wese 'n wolk van magnetiese velde en gelaaide deeltjies wat van die son af kom. Dit reis deur die ruimte teen ongelooflike snelhede van tot 1,900 XNUMX myl per sekonde. Die reis van die son na die aarde kan 'n paar dae neem, waartydens die gelaaide deeltjies langs die aarde se magnetiese veldlyne versnel. Hierdie versnelling lei tot die vorming van 'n geomagnetiese storm, wat gekenmerk word deur aanskoulike vertonings van groen en rooi ligte rondom die poolstreke en, by seldsame geleenthede, selfs op middelbreedtelyne.

Bekende sonkragfisikus Dr. Ryan French het sy opgewondenheid oor die komende gebeurtenis uitgespreek en gesê: “Sjoe, ek het lanklaas 'n halo CME so duidelik gesien nie! Vandag se uitbarsting is deur 'n groot opvlam veroorsaak, en daar word voorspel dat dit later hierdie week aansienlike aurora sal veroorsaak.”

Volgens 'n NASA-model sal die CME na verwagting die aarde op Vrydag 1 Desember om die middag Universal Time bereik. Dit maak Vrydagaand die optimale tyd om die aurora te aanskou. SpaceWeather.com stel egter voor dat dit 'n dag vroeër kan aankom, wat Donderdag- en Vrydagaande die beste tye maak om na aurora te gaan jag.

Die intensiteit van die aurora-vertonings is uitdagend om akkuraat te voorspel. Wetenskaplikes verwag egter die moontlikheid om hierdie week 'n erge geomagnetiese storm te sien. Terwyl G1- en G2-klas geomagnetiese storms relatief algemeen voorkom, is daar 'n kans om G3- en selfs G4-klasstorms teë te kom. Daar is bekend dat G2-storms aurora tot so ver suid as Colorado en Missouri sigbaar veroorsaak, so as G3- en G4-storms voorkom, kan die aurora moontlik oor die hele Verenigde State waargeneem word.

Om jou kanse om die noordelike ligte te bekyk te optimaliseer, gaan na streke net onder die Arktiese Sirkel. In Noord-Amerika kan waarnemers 'n blik op die aurora kry as 'n dowwe gloed op die noordelike horison. Dit is van kardinale belang om 'n donker area weg van ligbesoedeling te vind, aangesien stadsligte en sonsondergang-nagloei maklik met aurora verwar kan word. As jy werklik gereelde en helderder vertonings wil aanskou, oorweeg dit om 'n reis na die Noordpoolsirkel in Alaska, noordelike Kanada of noordelike Skandinawië (Noorweë, Finland, Swede en Ysland) binne die volgende twee tot drie jaar te beplan.

Onthou om jou lug skoon te hou en jou oë wyd oop te hou, want hierdie naweek beloof 'n buitengewone hemelse skouspel.

Algemene vrae (FAQ)

1. Wat veroorsaak die noordelike ligte?

Die noordelike ligte, wetenskaplik bekend as aurora borealis, word geskep wanneer gelaaide deeltjies van die son die aarde se atmosfeer binnedring en met atome en molekules bots. Hierdie botsings produseer energie in die vorm van lig, wat lei tot die meesleurende vertoon van kleure wat ons waarneem.

2. Wanneer is die beste tyd om die noordelike ligte te sien?

Die beste tyd om die noordelike ligte te sien is gedurende die wintermaande wanneer die nagte langer en donkerder is. Daarbenewens beïnvloed die son se aktiwiteit, spesifiek die sonsiklus, die frekwensie en intensiteit van die aurora. Tydens die sonmaksimumfase, wat elke 11 jaar voorkom, word die waarnemings van die noordelike ligte meer gereeld.

3. Waar is die beste plek om die noordelike ligte te sien?

Die gunstigste liggings vir die besigtiging van die noordelike ligte is streke binne of naby die Arktiese Sirkel, soos Alaska, Noord-Kanada en Noord-Skandinavië. Hierdie gebiede bied helderder lug en verminderde ligbesoedeling, wat 'n beter kykervaring moontlik maak.

4. Hoe kan ek die noordelike ligte fotografeer?

Om die noordelike ligte te fotografeer vereis toepaslike toerusting en tegnieke. Om hierdie eteriese ligte vas te vang, gebruik 'n stewige driepoot om jou kamera stabiel te hou, stel 'n wye diafragma, 'n hoë ISO en 'n stadige sluiterspoed in. Eksperimenteer met verskillende instellings en wees geduldig, want die neem van 'n indrukwekkende foto van die noordelike ligte verg dikwels oefening en deursettingsvermoë.