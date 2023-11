Nuwe insigte oor die resonante planetêre stelsel ontdek

'n Span sterrekundiges het 'n opwindende ontdekking gemaak met behulp van eksoplaneet-opspoorsatelliete, wat 'n seldsame familie van ses planete onthul wat ongeveer 100 ligjare van die Aarde af geleë is. Hierdie bevinding dra nie net by tot ons begrip van die kosmos nie, maar het ook die potensiaal om 'n paar sleutelraaisels rondom planeetvorming op te los.

Die nuut ontdekte eksoplanete wentel om 'n helder ster bekend as HD110067, wat soortgelyk is aan ons son. Hierdie ster is geleë in die Coma Berenices-sterrebeeld in die noordelike lug. Die planete, gemerk b tot g, behoort aan 'n klas genaamd sub-Neptunes, wat groter as die Aarde maar kleiner as Neptunus is. Dit is interessant om daarop te let dat hierdie sub-Neptunes gewoonlik om sonagtige sterre in die Melkweg wentel.

Wat werklik fassinerend aan hierdie planetêre familie is, is hul orbitale resonansie. Soos die planete hul wentelbane voltooi, is daar duidelike patrone en gravitasiekragte wat speel. Byvoorbeeld, vir elke ses wentelbane voltooi deur die naaste planeet aan die ster (planeet b), voltooi die buitenste planeet (planeet g) een wentelbaan. Hierdie hemelse dans skep 'n harmoniese ritme, waar al ses planete elke paar bane in lyn is.

Wat hierdie planetêre familie onderskei, is dat min verander het sedert dit meer as 1 miljard jaar gelede ontstaan ​​het. Dit dui op die potensiaal om lig te werp op hoe planete ontwikkel en die oorsprong van sub-Neptunes in ons sterrestelsel.

Die ontdekking van hierdie resonante planetêre stelsel is moontlik gemaak deur die gekombineerde pogings van twee eksoplaneet-opsporingssatelliete: NASA se Transiting Exoplanet Survey Satellite (TESS) en die Europese Ruimte-agentskap se kenmerkende ExOPlanet Satellite (Cheops). Aanvanklik het TESS dalings in sterlig opgespoor, wat die teenwoordigheid van planete aandui wat tussen HD110067 en die waarnemende satelliet beweeg. Teenstrydighede in die data het navorsers egter aangespoor om hulle tot Cheops te wend vir verdere waarnemings.

Cheops het 'n deurslaggewende rol gespeel om die teenwoordigheid van 'n derde planeet in die stelsel te bevestig, wat uiteindelik gehelp het om die wentelperiodes van al ses planete te bepaal. Opvolgwaarnemings met grondgebaseerde teleskope het verdere bevestiging verskaf.

Om planetêre resonansie en die harmonie van wentelbane te verstaan, is noodsaaklik om die raaisels van planeetvorming te ontrafel. Terwyl die meeste planetêre stelsels nie in resonansie is nie as gevolg van verskeie faktore, soos gravitasie-invloede en hemelse botsings, maak hierdie seldsame ontdekking deure oop vir groter begrip.

Vrae:

V: Hoe het sterrekundiges die resonante planetêre stelsel ontdek?

A: Sterrekundiges het twee eksoplaneet-opspoorsatelliete, TESS en Cheops, gebruik om dalings in sterlig waar te neem en die teenwoordigheid van ses planete in orbitale resonansie te bevestig.

V: Waarom is die ontdekking van die resonante planetêre stelsel betekenisvol?

A: Hierdie ontdekking verskaf insigte in die evolusie van planete en die voorkoms van sub-Neptunes in ons sterrestelsel, en bied waardevolle inligting oor planeetvorming.

V: Wat is orbitale resonansie?

A: Orbitale resonansie verwys na die ritmiese belyning en gravitasiekragte wat speel tussen verskeie planete binne 'n sterstelsel. In die geval van hierdie ontdekking pas die ses planete elke paar wentelbane in lyn.