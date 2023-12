Wetenskaplikes ontdek nuwe Apollo-groep asteroïde wat die aarde nader

Wetenskaplikes bestudeer asteroïdes om insig te kry in die vroeë sonnestelsel en die toestande wat tydens die vorming van die planete geheers het. Afgesien van hul wetenskaplike betekenis, hou asteroïdes ook die potensiaal in vir waardevolle hulpbronne, insluitend water en metale. Om hierdie hemelliggame te verken is van kardinale belang vir die begrip van die vroeë stadiums van ons sonnestelsel en vir toekomstige ruimtesendings.

Op 15 Desember het NASA, in samewerking met gevorderde ruimte- en grondgebaseerde teleskope, 'n nuut ontdekte asteroïde opgespoor wat naby die aarde gaan verbygaan. Hierdie ruimterots, wat as Asteroïde 2023 XZ11 aangewys is, storm na ons planeet teen 'n verstommende spoed van 52,929 XNUMX kilometer per uur, wat die snelheid van interkontinentale ballistiese missiele oortref.

Deur op 'n afstand van ongeveer 1.4 miljoen kilometer verbyvlieg, is hierdie 100 voet-wye asteroïde vergelykbaar in grootte met 'n vliegtuig. Alhoewel dit nie groot genoeg is om wydverspreide paniek of aansienlike skade te veroorsaak nie, sal 'n potensiële impak steeds 'n mate van vernietiging tot gevolg hê. Die 2013-voorval in Rusland dien as 'n herinnering, aangesien 'n kleiner asteroïde van 59 voet oor die stad Chelyabinsk ontplof het, wat skade aan duisende geboue aangerig het en meer as duisend mense beseer het.

Asteroïde 2023 XZ11, wat tot die Apollo-groep Naby-Aarde Asteroïdes behoort, het nog nie naby die Aarde verbygegaan voor sy komende nadering nie. Na hierdie gebeurtenis sal die asteroïde na verwagting nie in die afsienbare toekoms naby ons planeet kom nie. Die Apollo-groep asteroïdes is vernoem na die massiewe 1862 Apollo-asteroïde, wat oorspronklik in die 1930's deur die Duitse sterrekundige Karl Reinmuth ontdek is.

Hierdie ontdekking bied aan wetenskaplikes 'n waardevolle geleentheid om 'n voorheen onbekende asteroïde van naby te bestudeer. Deur die samestelling en trajek daarvan te ondersoek, kan navorsers verdere insigte kry in die vroeë geskiedenis van ons sonnestelsel en hul begrip van planetêre vorming verfyn. Boonop baan sulke bevindings die weg vir toekomstige missies wat moontlik die hulpbronne in asteroïdes kan benut vir ruimteverkenningspogings.