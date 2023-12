Skaars sonwindgaping veroorsaak geheimsinnige atmosferiese uitbreiding op Mars

Wetenskaplikes het onlangs ontdek dat ’n skielike uitbreiding in Mars se atmosfeer verlede jaar veroorsaak is deur ’n seldsame gaping in die stroom gelaaide deeltjies, bekend as sonwind, wat van die son afkomstig is. Hierdie verskynsel is ook voorheen op Aarde waargeneem en kan binnekort weer voorkom.

Op 26 Desember 2022 het NASA se MAVEN Orbiter waargeneem dat Mars se magnetosfeer met duisende kilometers uitwaarts swel, wat veroorsaak het dat die Marsatmosfeer tydelik uitbrei. Hierdie uitbreiding het saamgeval met 'n aansienlike afname in sonwinddeeltjies wat die ruimtetuig getref het, wat navorsers verstom gelaat het.

Die seldsame gebeurtenis is beskryf as 'n "werklik anomale songebeurtenis" deur Shannon Curry, die hoofondersoeker van die MAVEN-sending. Die atmosferiese uitbreiding was die gevolg van die afwesigheid van sonwind, wat gewoonlik teen Mars se magnetosfeer druk, wat veroorsaak het dat dit die meerderheid deeltjies afbuig.

’n Soortgelyke gebeurtenis het in 1999 op Aarde plaasgevind toe die sonwind vir drie dae amper verdwyn het, wat ons atmosfeer toegelaat het om tot 100 keer sy normale volume uit te brei voordat dit na sy oorspronklike grootte terugkeer. Hierdie gebeurtenis het geen merkbare skade aan die planeet aangerig nie.

Hierdie onverklaarbare gapings in die sonwind word vermoedelik veroorsaak deur vinnige deeltjies wat dié voor inhaal en ruimtes sonder sonwind skep. In 'n vorige studie het navorsers so 'n atmosferiese uitbreidingsgebeurtenis op Aarde gekoppel aan 'n groot gaping in die sonoppervlak wat bekend staan ​​as 'n koronale gat, met swakker magnetiese velde wat die sonwind versnel.

Soos die son sy maksimum sonfase binnegaan, gekenmerk deur verhoogde aktiwiteit, kan koronale gate in die komende jare meer algemeen word. Dit kan lei tot meer voorkoms van atmosferiese uitbreiding, beide op Mars en op Aarde. Wetenskaplikes gaan voort om hierdie gebeure te bestudeer om die impak daarvan en enige potensiële langtermyngevolge beter te verstaan.