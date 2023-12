Tamatie wat ná agt maande in ruimte-oppervlaktes op internasionale ruimtestasie verloor is

In 'n verrassende wending is 'n tamatie wat in die ruimte vermis geraak het, uiteindelik ná 'n tydperk van agt maande op die Internasionale Ruimtestasie (ISS) opgespoor. NASA-ruimtevaarder Frank Rubio, wat die skuld gekry het vir die verbruik van die vermiste tamatie, is vrygespreek omdat dit ongeskonde ontdek is.

Die tamatie, 'n Red Robin-dwergvariëteit wat 1 duim wyd meet, was deel van die Veg-05-eksperiment en is deur Rubio versorg. Nadat hy op 29 Maart deur elke ISS-ruimtevaarder ontvang is, is Rubio se tamatie per ongeluk in mikroswaartekrag weggedryf voordat hy die geleentheid gehad het om dit te verteer.

Die voorval van die verlore tamatie het vinnig 'n binne-grap onder die NASA-span geword, met Rubio wat 'n aansienlike hoeveelheid tyd spandeer het om daarna te soek. Tydens 'n regstreekse gestroomgeleentheid ter viering van die ISS se 25ste bestaansjaar, het die NASA-ruimtevaarder Jasmin Moghbeli die tamatie se ontdekking aangekondig, wat 'n einde aan die raaisel gemaak het.

Die ISS, met sy grootte vergelykbaar met 'n sesslaapkamerhuis, stel uitdagings in terme van verlore items as gevolg van die mikroswaartekrag-omgewing. Ten spyte daarvan dat hy 18 tot 20 uur aan die soektog gewy het, kon Rubio nie die tamatie opspoor nie. Hy het bespiegel dat die tamatie uitgedroog en onherkenbaar geword het en moontlik tydens roetine-onderhoud weggegooi is.

Die tamatie se herverskyning bring 'n gevoel van afsluiting van hierdie eienaardige voorval en dien as 'n bewys van die onvoorspelbare aard van lewe in die ruimte. Alhoewel die tamatie 'n klein stukkie produk is, verteenwoordig dit die kameraadskap en humor wat gedeel word onder die ISS-ruimtevaarders, wat voortdurend unieke uitdagings in die gesig staar en maniere vind om dit te oorkom.

In die uitgestrekte ruimte van die ISS kan verlore voorwerpe wegdryf, maar soos Rubio humoristies voorspel het, kan selfs 'n bietjie verskrompelde tamatie eendag weer opduik, wat dien as 'n herinnering aan die buitengewone ervarings en ontdekkings wat in die ruimte plaasvind.