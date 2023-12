US Space Force se X-37B-ruimtevliegtuig berei voor vir die sewende sending

Die US Space Force maak gereed vir die sewende lansering van sy geheimsinnige X-37B-ruimtevliegtuig, in samewerking met SpaceX. Finale voorbereidings is aan die gang vir die geskeduleerde lansering van die onbemande X-37B op Sondagaand 10 Desember. Die ruimtevliegtuig sal bo-op 'n Falcon Heavy-vuurpyl vanaf NASA se Kennedy Space Centre in Florida opstyg.

Die X-37B, wat deur Boeing gebou is, herinner aan NASA se ou ruimtependeltuig wenteltuie, maar is aansienlik kleiner. Trouens, albei X-37B-voertuie kan binne die loonvragbak van 'n enkele ruimtetuig pas. Die twee ruimtevliegtuie het reeds ses suksesvolle missies voltooi, met elke missie wat die vorige oortref het wat duur en kompleksiteit betref.

Ongelukkig bly baie besonderhede oor die X-37B-missies nie bekend gemaak nie weens geklassifiseerde loonvragte. Die Space Force het egter aan die lig gebring dat die ruimtevliegtuig as 'n toetsgrond vir nuwe tegnologieë dien, wat dit 'n belangrike bate vir militêre amptenare maak.

Interessant genoeg, terwyl die meeste van die loonvragte geklassifiseerde militêre toerusting is, dra die X-37B ook burgerlike navorsingsvrag. Een so eksperiment, genaamd Seeds-2, is deel van 'n NASA-projek wat die uitwerking van langtermynblootstelling aan ruimtestraling op plantsade ondersoek.

Die komende missie, gemerk OTV-7 (Orbital Test Vehicle-7), sal 'n belangrike eerste vir die X-37B-program wees. Dit sal die eerste keer wees dat die ruimtevliegtuig op 'n Falcon Heavy-vuurpyl lanseer. Die kragtige Falcon Heavy, ontwikkel deur SpaceX, het reeds agt missies voltooi, insluitend die onlangse lansering van NASA se Psyche-ruimtetuig.

Soos die lanseervenster nader kom, bou afwagting op vir die volgende hoofstuk in die X-37B se roemryke ruimtevluggeskiedenis.