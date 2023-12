Internasionale samewerking in die ruimte: nuwe inisiatiewe en uitdagings

Opsomming: Die Withuis het onlangs 'n vergadering van die Nasionale Ruimteraad gehou om die belangrikheid van internasionale samewerking in die ruimte te beklemtoon. Terwyl die vergadering nie baie nuwe inisiatiewe onthul het nie, het dit voortdurende pogings beklemtoon en die uitdagings bespreek om mededingendheid in die ruimte te handhaaf, veral in reaksie op militêre bedreigings van China en Rusland.

Tydens die vergadering het vise-president Kamala Harris die belangrikheid van internasionale vennootskappe vir Amerikaanse leierskap in die ruimte beklemtoon. Die aankondiging dat ruimtevaarders van ander lande by toekomstige NASA Artemis-maanlandingsmissies gaan aansluit, was die naaste aan 'n nuwe ontwikkeling. Geen verdere besonderhede is egter verskaf oor die insluiting van internasionale ruimtevaarders nie.

Die vergadering het hoofsaaklik gefokus op bestaande inisiatiewe in internasionale samewerking. Besprekings het gedraai rondom die Artemis-ooreenkomste, pogings om vernietigende toetsing van anti-satellietwapens te verbied, en vennootskappe tussen NASA en ander ruimte-agentskappe. Spesifiek, NASA het saam met die Italiaanse ruimte-agentskap ASI saamgewerk om 'n NASA Aardwetenskap-instrument op 'n Italiaanse satelliet te vlieg, met data van die instrument wat aan Afrika- en Suid-Amerikaanse regerings en organisasies versprei word.

Die vergadering het ook die uitdagings van Amerikaanse mededingendheid in die ruimte aangespreek. Kommer oor nasionale veiligheid, insluitend militêre bedreigings van China en Rusland, is uitgelig. Amptenare het die behoefte uitgespreek om fisiese bedreigings, elektroniese oorlogvoering en kuberbedreigings aan grondterreine en ruimtegebaseerde infrastruktuur aan te spreek. Om kuberveiligheid te verbeter, sal minimum standaarde vir ruimtestelsels ontwikkel word, wat voortbou op bestaande beleide. Daarbenewens sal 'n hersiening van ruimteverwante uitvoerbeheer plaasvind om mededingendheid te verseker terwyl nasionale veiligheidsbelange beskerm word.

Die vergadering is afgesluit met die aankondiging van 'n nuwe beleidsraamwerk vir missiemagtiging, wat die Handelsdepartement, Vervoerdepartement en ander agentskappe sal lei om toesig te hou oor kommersiële ruimteaktiwiteite. Die raamwerk strook met 'n wetgewende voorstel wat in November deur die Wit Huis uitgereik is, wat daarop gemik is om Amerikaanse leierskap in lugvaartveiligheid en interoperabiliteit te handhaaf.

Alhoewel die vergadering nie baanbrekende inisiatiewe aangebied het nie, het dit die volgehoue ​​verbintenis tot internasionale samewerking in die ruimte beklemtoon. Die uitdagings om mededingendheid te handhaaf en veiligheidsbedreigings aan te spreek, is deurslaggewende faktore wat toekomstige pogings op die gebied van ruimteverkenning en tegnologie sal vorm.