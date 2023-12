Nuwe bewyse toon dat Antarktika se yslaag op hande is

By

’n Onlangse studie wat in Science gepubliseer is, het nuwe bewyse ontbloot wat daarop dui dat Antarktika se Wes-Antarktiese Yskap (WAIS) op die rand van ineenstorting is. Wetenskaplikes het 'n unieke benadering tot hul navorsing gedoen deur die gene van Turquet se seekatte te bestudeer wat die koue water rondom Antarktika bewoon.

Deur die DNS van monsters wat oor die loop van 33 jaar versamel is, te ontleed, het navorsers geografies-geïsoleerde populasies van die seekatte ontdek wat ongeveer 125,000 XNUMX jaar gelede gepaar het. Hierdie genetiese vermenging dui op die teenwoordigheid van 'n ysvrye korridor in Antarktika gedurende 'n tydperk toe globale temperature soortgelyk aan vandag was.

Hoofskrywer Sally Lau, 'n evolusionêre bioloog, het verduidelik dat die seekatspesie 'n ideale kandidaat was om die WAIS te bestudeer omdat hulle oral op die vasteland aangetref word en baie reeds oor hul biologie bekend is. Hierdie seekatte lê groot eiers op die seebodem en doen aansienlike moeite om te verseker dat hul nageslag uitbroei. Hierdie leefstyl verhoed dat hulle te ver weg reis en word deur sirkelvormige seestrome beïnvloed.

Die ineenstorting van die WAIS sal lei tot 'n aansienlike seevlakstyging van 3.3-5 meter, wat katastrofiese uitwerking op laagliggende kusgebiede wêreldwyd sal hê. Die skrywers van die studie waarsku dat indien aardverwarming die teiken van 1.5 grade Celsius oorskry wat deur die Parys-ooreenkoms gestel is, hierdie ineenstorting 'n werklikheid kan word.

"Hierdie studie verskaf empiriese bewyse wat aandui dat die WAIS ineengestort het toe die globale gemiddelde temperatuur soortgelyk aan dié van vandag was, wat daarop dui dat die kantelpunt van toekomstige WAIS-ineenstorting naby is," het die skrywers geskryf.

Terwyl die navorsing lig werp op die moontlikheid van 'n dreigende ineenstorting, bly belangrike vrae steeds onbeantwoord. Dit is onbekend of stygende temperature alleen die ineenstorting van die yslaag veroorsaak het en of ander veranderlikes, soos veranderende seestrome en interaksies tussen ys en die vaste aarde, 'n rol gespeel het.

Hierdie baanbrekerstudie stel intrige vrae oor die potensiële herhaling van antieke geskiedenis. Die wetenskaplike gemeenskap moet voortgaan om Antarktika se ysplate te ondersoek en te monitor om die volle implikasies van hul ineenstorting te verstaan ​​en aksie te neem om klimaatsverandering te versag.