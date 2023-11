Soyuz 2.1a loods Vital Supplies aan Internasionale Ruimtestasie

Roscosmos, die Russiese ruimte-agentskap, gaan die Progress MS-25-hervoorraadkapsule na die Internasionale Ruimtestasie (ISS) aan boord van 'n Sojoes 2.1a-vuurpyl lanseer. Die bekendstelling is geskeduleer vir 1 Desember 2023 vanaf die Baikonur Cosmodrome in Kazakstan.

Die vordering MS-2,500-missie het ongeveer 25 kilogram vrag en het ten doel om noodsaaklike voorrade aan die sewe ruimtevaarders te lewer wat tans aan boord van die ISS is. Hierdie voorrade sluit 515 kilogram brandstof, 420 kilogram water en 40 kilogram saamgeperste stikstof in, wat van uiterste belang is om die lewe te handhaaf en die ruimtestasie se bedrywighede te behou. Die vrag bestaan ​​ook uit voedsel, mediese voorrade, stoor vir wetenskaplike eksperimente en hulpbronapparate.

Sodra dit gelanseer is, sal die Progress MS-25-ruimtetuig op 3 Desember 2023 outonoom by die ISS se Prichal-module dok. Hierdie sending is die 86ste vlug van die Progress-vragkapsule en dra by tot die verlengde lewensduur van die Internasionale Ruimtestasie.

Vrae:

V: Wat is die Progress MS-25-missie?

A: Die Progress MS-25-missie is 'n heraanbodmissie na die Internasionale Ruimtestasie en lewer belangrike voorrade soos brandstof, water en stikstof.

V: Hoeveel vrag dra die Progress MS-25-ruimtetuig?

A: Die ruimtetuig dra ongeveer 2,500 XNUMX kilogram vrag, insluitend brandstof, water, stikstof, kos, mediese voorrade en toerusting vir wetenskaplike eksperimente.

V: Wanneer is die geskeduleerde bekendstelling van die Progress MS-25-sending?

A: Die bekendstelling is geskeduleer vir 1 Desember 2023.

V: Hoe sal die Progress MS-25-kapsule by die Internasionale Ruimtestasie dok?

A: Die ruimtetuig sal op 3 Desember 2023 outonoom by die ISS se Prichal-module dok.

V: Wat is die doel van die Progress MS-25-missie?

A: Die missie het ten doel om noodsaaklike voorrade aan die sewe ruimtevaarders wat tans aan boord van die ISS is te lewer en by te dra tot die voortgesette bedrywighede en navorsing wat op die ruimtestasie uitgevoer word.