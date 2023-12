Vega-vuurpyllansering staar vertragings in die gesig aangesien brandstoftenks vermis raak

'n Beduidende vertraging in die finale lansering van die Vega-vuurpyl word verwag, wat dit terugstoot na September 2024. Die oorsaak van die vertraging? Brandstoftenks ontbreek. Ingenieurs worstel tans met hierdie ongewone probleem terwyl hulle daarna streef om 'n oplossing te vind.

Die Vega-vuurpyl is van kardinale belang vir Arianespace en die Europese Ruimte-agentskap (ESA), aangesien dit tans hul enigste lewensvatbare opsie vir binnelandse lanserings is. Die beoogde opvolger, Vega-C, het sy eie terugslae in die gesig gestaar, met 'n lanseringsmislukking in 2022 en 'n spuitkopmislukking tydens toetsing in 2023, wat sy terugkeer na vlug onwaarskynlik maak tot die einde van 2024.

Hierdie vertraging stel 'n uitdaging vir die Europese vuurpylvermoëns, aangesien die aftrede van die Ariane 5 en die onbeskikbaarheid van Rusland se Sojoes-vuurpyle die Vega-vuurpyl as die enigste opsie laat. Sy beoogde missie is om Sentinel-2C, 'n aardwaarnemingsatelliet wat deel is van die Copernicus-program, te lanseer.

Die vermiste brandstoftenks is vir die boonste stadium van die Vega-vuurpyl, bekend as die Attitude Vernier Upper Module (AVUM). Terwyl verslae oor die kwessie vroeër vanjaar na vore gekom het, is dit tydens die onlangse ESA-raadsvergadering in Parys bevestig. Twee van die vier vloeibare brandstoftenks wat vir die AVUM-stadium benodig word, het vermis geraak. Anders as wat bespiegel word oor diefstal, is dit op die raadsvergadering aan die lig gebring dat die tenks per ongeluk tydens gebouopknappings geskrap en vergruis is.

Tydens die vergadering het ESA se direkteur van ruimtevervoer, Toni Tolker-Nielsen, twee opsies voorgehou om die probleem aan te spreek. Die eerste opsie is om vier kwalifikasietenks te gebruik, maar hierdie tenks is meer as 'n dekade oud en sal 'n herkwalifikasieproses vereis, wat 'n risiko van mislukking byvoeg. Die voorkeuropsie is om die bestaande AVUM-stadium van die Vega-vuurpyl te verander om die groter tenks van Vega-C se AVUM te akkommodeer, wat 'n lansering in September 2024 moontlik maak.

Alhoewel die situasie 'n verleentheid is, is daar 'n moontlikheid dat Vega-C kan terugkeer na vlug voor die finale lansering van die Vega-vuurpyl as die skedule aanhou gly. Boonop het Tolker-Nielsen ook 'n probleem met die boonste stadium van die Ariane 6 genoem tydens 'n toets in Desember 2023, maar dit sal na verwagting nie die teikenbekendstellingsperiode van middel Junie tot einde Julie 2024 vir die eerste Ariane 6-sending beïnvloed nie.