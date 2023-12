Die Dominion Astrophysical Observatory, wat teen 'n heuwel in Saanich geleë is, is al meer as 'n eeu 'n spilpunt vir Saterdagaand-sterpartytjies en astronomiese onderwys. Die sterrewag het egter die afgelope paar jaar befondsingsuitdagings in die gesig gestaar, wat sy uitreik- en opvoedkundige programme beïnvloed het.

Die tradisie van sterpartytjies by die sterrewag het in 1918 begin en vinnig 'n gewilde trekpleister geword, wat tienduisende besoekers in die 1930's getrek het. Ongelukkig is die sterrewag se aktiwiteite twee keer in sy lang geskiedenis onderbreek, tydens die Tweede Wêreldoorlog en die COVID-19-pandemie.

Ten spyte van pogings om die sterrewag se uitreikprogramme te herstel, spreek direkteur Ben Doman teleurstelling uit in die wanopvatting dat die sterrewag gesluit is, 'n sentiment wat dikwels deur die bywoners van die Saanich-kermis uitgespreek word. In 2013 het federale besnoeiings gelei tot die tydelike sluiting van die Sentrum van die Heelal-besoekersentrum, wat skoolgroepe geraak het en openbare toegang tot die sterrewag beperk het.

Om hierdie kwessie aan te spreek, is die Friends of the Dominion Astrophysical Observatory Society geskep, met die doel om die besoekersentrum te heropen en opvoedkundige programme te fasiliteer. Die sterrewag, wat op federale grond werk met 'n gratis huurkontrak, maak staat op toelaes, skenkings en fondsinsamelings. Verlede jaar se befondsing het egter te kort geskiet, wat die samelewing aangespoor het om bykomende finansiële ondersteuning te soek.

Een van die organisasie se unieke fondsinsamelingsinisiatiewe behels die meting van skenkings in terme van reise rondom Pluto. Ondervoorsitter Amy Archer stel voor dat selfs een wentelbaan waardeer sal word, maar veelvuldige wentelbane sal hul missie baie baat.

Die Dominion Astrophysical Observatory het tans een voltydse personeelpos wat deur toegewyde vrywilligers ondersteun word, van wie baie afgetrede wetenskaponderwysers is. Hulle het aanlynmateriaal en -programme ontwikkel om jongmense met wetenskaplikes te verbind en hulle by wetenskapprojekte te betrek. Die sterrewag werk ook saam met skole om sterrekunde en fisika in hul kurrikulum te integreer.

Doman beklemtoon die belangrikheid van die finansiering van skoolprogramme en om te verseker dat dit bekostigbaar bly vir die gemeenskap. Hulle doelwit is om voort te gaan om wetenskaponderwys te ondersteun en die volgende generasie sterrekundiges en fisici te inspireer.

Ten slotte, terwyl die Dominion Astrophysical Observatory 'n ryk geskiedenis en 'n verbintenis tot onderwys het, stel sy befondsingsuitdagings struikelblokke vir sy uitreikaktiwiteite. Voortgesette ondersteuning en skenkings is van kardinale belang vir die handhawing en uitbreiding van die sterrewag se opvoedkundige inisiatiewe vir die komende jare.