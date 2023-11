NASA-ruimtevaarder Frank Rubio neem kykers op 'n betowerende toer deur die Internasionale Ruimtestasie

NASA het onlangs 'n ontsagwekkende videotoer van die Internasionale Ruimtestasie (ISS) geloods wat in Spaans vertel is deur ruimtevaarder Frank Rubio, wat uit 'n Spaanse agtergrond kom. Hierdie baanbrekende gebeurtenis bied 'n monumentale mylpaal in die geskiedenis van ruimteverkenning en wetenskaplike uitreik, aangesien dit die wonders van die ruimte nader aan 'n wyer en meer diverse gehoor bring.

Die video, beskikbaar op die "NASA en Español" YouTube-kanaal, het reeds die aandag van talle kykers geboei. In hierdie boeiende toer lei Rubio, wat onlangs 'n indrukwekkende sending van 371 dae in die ruimte voltooi het, kykers deur 'n uitgebreide verkenning van die stasie. Van die Harmony-module tot die asemrowende koepel, die video bied 'n unieke blik op die wêreld vanaf die uitkykpunt van die Aarde se wentelbaan.

Rubio gryp die geleentheid aan om sy ervarings en die kennis wat hy opgedoen het gedurende sy tyd in die ruimte te deel, en bied insigte in die daaglikse lewe en wetenskaplike pogings wat op die ISS gedoen word. Die beeldmateriaal van die Aarde vanuit die ruimte is werklik skouspelagtig, veral as dit oor Afrika gly.

Hierdie merkwaardige video oortref 'n blote toer; dit is 'n meeslepende ervaring in die daaglikse roetines en bedrywighede aan boord van die ruimtestasie. Rubio beskryf lewendig hoe dit is om in mikroswaartekrag te leef – van slaap in kamers met geen gevoel van “op” of “af” nie tot die uitvoer van eksperimente wat op aarde onmoontlik sou wees.

Die Internasionale Ruimtestasie, wat periodiek vir meer as 23 jaar bewoon word, het ontwikkel tot 'n wetenskaplike laboratorium waar navorsers verskeie velde verken, insluitend biologie, menslike fisiologie en fisiese wetenskappe.

Wie is Frank Rubio, die NASA-ruimtevaarder?

In sy eerste sending het Frank Rubio byna 5,936 253 wentelbane om die Aarde voltooi, wat 'n afstand van meer as 328 miljoen kilometer afgelê het - 'n afstand gelykstaande aan XNUMX heen- en terugreise na die Maan. Hierdie verstommende figure, tesame met sy beskrywende vertelling, onderstreep werklik die omvang van die sending en NASA se onwrikbare verbintenis tot ruimteverkenning.

Hierdie Spaanstalige toer deur die Internasionale Ruimtestasie hou ontsaglike betekenis in, nie net vanweë die opvoedkundige waarde daarvan nie, maar ook omdat dit die krag het om toekomstige geslagte Spaanssprekende wetenskaplikes en ingenieurs te inspireer.

Vrae:

V1: Waar kan ek die Spaanse toer van die ISS deur Frank Rubio bekyk?

A1: Die video kan gevind word op die "NASA en Español" YouTube-kanaal.

V2: Hoe lank was Frank Rubio se missie in die ruimte?

A2: Frank Rubio het 'n rekordbrekende sending van 371 dae in die ruimte voltooi.

V3: Watter areas van die ISS dek die videotoer?

A3: Die toer neem kykers deur verskeie dele van die ISS, insluitend die Harmony-module en die indrukwekkende koepel.