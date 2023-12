NASA vier 25 jaar van internasionale ruimtestasiebedrywighede

NASA herdenk die 25ste herdenking van die Internasionale Ruimtestasie (ISS), 'n baanbrekende program wat individue van uiteenlopende lande verenig om in die ruimte saam te werk. Die ISS sluit talle komponente in, insluitend internasionale vlugspanne, diverse lanseervoertuie, wêreldwye bekendstelling en vlugbedrywighede, opleiding, ingenieurswese, ontwikkelingsfasiliteite, kommunikasienetwerke en die wêreldwye wetenskaplike navorsingsgemeenskap.

Op 7 November het ’n belangrike mylpaal in die ISS-geskiedenis plaasgevind toe die eerste twee modules, Zarya en Unity, tydens die ruimtependeltuig Endeavour se STS-88-sending verbind is. Deur die pendeltuig se Canadarm-robotarm te gebruik, is Zarya, wat al net meer as twee weke in 'n wentelbaan gewentel het, gevang en by die Unity-module in Endeavour se loonvragbaai aangesluit. Hierdie gebeurtenis het 'n aansienlike vordering in die konstruksie en samestelling van die Internasionale Ruimtestasie gemerk.

Om die reis van die ISS uit te lig, het NASA 'n reeks voor- en na-beelde gepubliseer wat die transformasie van die ruimtestasie met verloop van tyd demonstreer. Hierdie boeiende prente onthul die groei en ontwikkeling van die ISS soos dit uitgebrei en vorm aangeneem het. Soos NASA gesê het, "Hoe dit begin het teenoor hoe dit gaan."

Sedert die jaar 2000 het mense voortdurend in die orbitale laboratorium bewoon en bedryf en saamgewerk aan meer as 3,300 273 navorsing en opvoedkundige ondersoeke wat die mensdom bevoordeel. Die ISS het gedien as 'n ontmoetingspunt vir 21 individue uit XNUMX lande, wat in harmonie werk om die weg te baan vir toekomstige menslike verkenning na die Maan, Mars en verder.

NASA het die beelde wat dit gedeel het beskryf en 'n lewendige prentjie van die ISS geskilder. Die stasie, soos gesien in vroeëre beelde omstreeks 2000, het twee silindriese modules gehad wat saamgevoeg is, met die Unity-module effens gryser as die roomkleurige Zarya-module. Boonop het die ruimtetuig met sonpanele gespog wat opwaarts en afwaarts van Zarya gestrek het. In teenstelling hiermee het 'n meer onlangse foto die ISS gewys soos waargeneem deur die SpaceX Crew Dragon Endeavour tydens 'n rondvlieg. Opmerklik was die goue sonpanele aan elke kant en die grys verkoelerpanele wat opwaarts getrek het. Die ISS is beskryf as amper so groot soos 'n sokkerveld.

Terwyl NASA hierdie belangrike mylpaal vier, beklemtoon dit die kollektiewe pogings van nasies wat bymekaarkom om ruimteverkenning te bevorder en lê die grondslag vir toekomstige ambisieuse missies. Die Internasionale Ruimtestasie dien steeds as 'n platform vir wetenskaplike ontdekking, internasionale samewerking en die najaag van kennis buite die Aarde se grense.