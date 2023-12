Verstaan ​​​​hoe dopamien leer vorm deur beproewing en fout

Navorsers het 'n beduidende deurbraak gemaak om te verstaan ​​hoe die brein krediet toeken aan spesifieke aksies wat tot belonings lei. In 'n studie wat deur wetenskaplikes by die Allen Institute, Columbia Universiteit se Zuckerman Mind Brain Behavior Institute, die Champalimaud-sentrum vir die onbekende en Seattle Children's Research Institute gedoen is, is 'n nuwe "geslote lus"-stelsel gebruik om te ondersoek hoe dopamien, 'n belangrike neurotransmitter, vorm leer. Hierdie navorsing het implikasies vir opvoeding en ontwikkeling van kunsmatige intelligensie (KI), en bied insigte in die brein se leermeganismes.

Die studie het aan die lig gebring dat dopamien nie net beloning aandui nie, maar ook 'n reeks gedrag verfyn, wat lei tot meer gefokusde en presiese aksies met verloop van tyd. Deur spesifieke aksies te koppel aan intydse dopamienvrystelling in muise, het die navorsers bevind dat die muise vinnig hul gedrag verander het in reaksie op dopamienvrystelling. Dit het gelei tot die verfyning van aksies wat met belonings verband hou.

Die navorsers het ook ontdek dat muise 'n reeks aksies leer deur tyd te "terugspoel" om te verstaan ​​wat tot 'n beloning lei. Aksies wat dopamien veroorsaak wat nader aan die beloning plaasgevind het, is vinnig begryp en verbeter, terwyl vroeëre aksies meer geleidelik verfyn is. Hierdie proses het die muise in staat gestel om progressief te identifiseer watter presiese aksies en volgordes die beloning oplewer.

Hierdie bevindings het implikasies vir velde soos onderwys en KI. In die onderwys kan die moontlikheid van verkenning, foute en geleidelike verfyning in lyn wees met ons brein se ingebore leerprosesse. In KI kan die replisering van biologiese leerprosesse lei tot meer gesofistikeerde en doeltreffende leerstelsels wat kan aanpas by nuwe data en situasies.

Oor die algemeen bied hierdie navorsing dieper insig in hoe die brein leer en aanpas deur beproewing en fout. Om te verstaan ​​hoe dopamien leer vorm, kan aansienlike implikasies hê vir die verbetering van leerstrategieë in verskeie domeine en die ontwikkeling van meer gevorderde KI-stelsels.