Dr. Jeremy Heyl neem die stuur van UBC se Fisika- en Sterrekunde-afdeling

Dr. Jeremy Heyl, 'n bekende kenner op die gebied van hoë-energie-astrofisika, is as die nuwe hoof van die Departement Fisika en Sterrekunde aan die Universiteit van Brits-Columbië (UBC) aangestel. Sy ampstermyn sal op 1 Januarie 2024 begin.

Die departement, bekend as een van die grootste en mees diverse fisika- en sterrekunde-eenhede in Kanada, spog met 'n wye reeks navorsingsareas en 'n toegewyde studentegemeenskap. Dit maak voorsiening vir ongeveer 250 voorgraadse studente wat spesialiseer in fisika en sterrekunde, 240 ingenieursfisikastudente en meer as 3,000 XNUMX eerstejaarstudente wat by verskeie ander UBC-programme ingeskryf is.

Dr. Heyl se aanstelling kom met hoë verwagtinge, aangesien die departement deurgaans onder die top twee in Kanada tel vir sy navorsingspogings. Die navorsing wat deur die fakulteit onderneem word, strek oor 'n indrukwekkende reeks dissiplines, insluitend toegepaste fisika, sterrekunde, astrofisika, optika, biofisika, gekondenseerde materiefisika, kosmologie, swaartekrag, mediese fisika, kernfisika, partikelfisika en snaarteorie.

Dr. Meigan Aronson, die Dekaan van Natuurwetenskappe by UBC, het die keuringsproses geloof as 'n uitstekende geleentheid om die departement se rigting te evalueer. Sy het haar dankbaarheid uitgespreek teenoor almal wat aan die soektog deelgeneem het en die deurdagte kommentaar en gedeelde visie wat dr. Heyl aangebied het, beklemtoon.

Deur die leisels oor te neem by dr. Colin Gay, wat die afgelope dekade as departementshoof gedien het, bring dr. Heyl 'n magdom kundigheid en ervaring na sy nuwe rol. Gedurende sy vooraanstaande loopbaan het hy beduidende bydraes gelewer tot die veld van hoë-energie astrofisika, met die fokus op die verstaan ​​van uiterste astrofisiese verskynsels, soos wit dwerge, swart gate en neutronsterre.

As 'n gewaardeerde opvoeder het dr. Heyl innoverende en boeiende kursusse oor fisika en sterrekunde ontwikkel en gelewer, wat voorsiening maak vir beide voorgraadse en nagraadse studente. Hy is veral passievol daaroor om nie-wetenskaplike hoofvakke te onderrig wat in sterrekunde belangstel.

In sy nuwe rol as hoof van die departement beoog dr. Heyl om UBC se Fisika- en Sterrekunde-departement tot nuwe hoogtes te dryf, met die strewe na uitnemendheid in navorsing, onderwys en innovasie. Sy visie beklemtoon die belangrikheid van inklusiwiteit en samewerking, om te verseker dat die departement aan die voorpunt van fisika en sterrekunde-vorderings bly.

Die hoofsoekkomitee vir Fisika en Sterrekunde, saamgestel uit vooraanstaande individue uit die veld, het 'n deurslaggewende rol gespeel in die keuse van dr. Heyl as die nuwe departementshoof. Hulle kundigheid en insigte het tot die besluit bygedra en die vertroue in dr. Heyl se vermoë om die departement in 'n nuwe era in te lei, versterk.