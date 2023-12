Ontdekking van antieke bevrore terrein op Mars onthul deur die Zhurong Rover

'n Merkwaardige ontdekking is gemaak deur 'n span navorsers onder leiding van die Instituut vir Geologie en Geofisika van die Chinese Akademie van Wetenskappe (IGGCAS) met behulp van die Zhurong-rover se radar. Begrawe paleo-veelhoekige terrein is onder Utopia Planitia op Mars gevind, wat daarop dui dat die landingsplek in die suide van Utopia Planitia moontlik in die verlede koue toestande ervaar het, gevolg deur variasies in klimaat.

Die studie, gepubliseer in Nature Astronomy op 23 November, het 'n tyd-frekwensie-ontledingstegniek gebruik om die planetêre gronddeurdringende radardata te verwerk en die ondergrondse struktuur onder die landingsplek te ondersoek. Die span kon 16 veelhoekige wiggies op dieptes groter as 35 meter binne 'n afstand van ongeveer 1.2 kilometer identifiseer, wat 'n wydverspreide verspreiding van soortgelyke terrein in Utopia Planitia aandui.

Daar word geglo dat hierdie begrawe veelhoeke gevorm is as gevolg van vries-ontdooi-siklusse, wat ooreenstem met die geometriese kenmerke van die veelhoeke en die geologiese konteks van die landingsplek. Die kontras in ondergrondse frekwensie-kenmerke bo en onder 'n diepte van ongeveer 35 meter dui op beduidende veranderinge in wateraktiwiteit of termiese toestande gedurende die Laat Hesperiese-Vroeë Amasone tydperk.

Hierdie ontdekking verskaf waardevolle insigte in die geologiese geskiedenis van Mars en dra by tot ons begrip van die planeet se vorige klimaat. Deur die antieke bevrore terrein onder Utopia Planitia te bestudeer, hoop wetenskaplikes om verdere kennis oor die planeet se evolusie en potensiële bewoonbaarheid op te doen.

Die Zhurong-rover se radar het bewys dat dit 'n kragtige hulpmiddel is om die ondergrond van Mars te verken, en verborge geheime te ontbloot wat kan help om die geheimenisse van die Rooi Planeet te ontsluit. Soos verdere navorsing op hierdie gebied gedoen word, kan ons meer fassinerende ontdekkings verwag wat ons persepsie van Mars en sy potensiaal om lewe te huisves kan hervorm.