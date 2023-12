Supervulkane: wat hulle super maak en waarom die term misleidend kan wees

In die wêreld van vulkane is daar min wat die titel van "supervulkaan" dra. Maar wat presies maak hierdie vulkane so super, en is die etiket altyd akkuraat? Die antwoord hang af van wie jy vra.

'n Supervulkaan word gedefinieer as 'n vulkaan wat ten minste een super-uitbarsting ervaar het, wat beteken dat dit meer as 1,000 8 kubieke kilometer vulkaniese materiaal uitgestoot het. Hierdie uitbarstings, wat 'n 1,000 op die Volcano Explosivity Index (VEI) rangskik, is meer as 1980 XNUMX keer groter as die XNUMX-ontploffing van Mount St. Helens.

Super-uitbarstings is so massief dat die aardkors bokant die magmakamer ineenstort en 'n kaldera skep. Yellowstone Nasionale Park is die tuiste van een van hierdie supervulkane, met twee super-uitbarstings wat miljoene jare gelede plaasgevind het. Die grootste uitbarsting, bekend as die Huckleberry Ridge Tuff-uitbarsting, het 2,450 XNUMX kubieke kilometer vulkaniese puin vrygestel.

Die term "supervulkaan" kan egter misleidend wees. Yellowstone het byvoorbeeld sedert sy super-uitbarstings talle kleiner uitbarstings ervaar, wat tot verwarring oor sy klassifikasie gelei het. Trouens, baie vulkane waarna verwys word as supervulkane het nog nooit 'n superuitbarsting veroorsaak nie.

Daar is tans nege aktiewe vulkane wêreldwyd wat aan die kriteria vir 'n supervulkaan voldoen. Anders as Yellowstone, sluit dit Long Valley in Kalifornië, Valles in New Mexico, Toba in Indonesië, Taupō in Nieu-Seeland, Atitlán in Guatemala en Aira, Kikai en Aso in Japan in.

Sommige wetenskaplikes verkies om die term "caldera-stelsels" te gebruik om hierdie vulkane te beskryf, wat die ineenstorting van die oppervlak in gedeeltelik leeggemaakte magmakamers beklemtoon. Die onderskeid tussen supervulkane en ander kaldera-vormende vulkane lê in hul vermoë om hul magma-reservoirs uit te brei eerder as om gereeld uit te bars.

Navorsing dui daarop dat super-uitbarstings by Yellowstone verskeie plofbare gebeure behels het, met uitbarstings wat weke of selfs jare uitmekaar plaasgevind het. Die vorming van groot magmakamers word steeds nie ten volle verstaan ​​nie, maar een teorie stel voor dat die mengsel van verskillende magmasamestellings tot die vorming van hierdie komplekse reservoirs lei.

Alhoewel die term "supervulkaan" misbruik of misleidend kan word, blyk dit dat dit homself in die populêre kultuur gevestig het. Eerder as om dit heeltemal af te wys, is dit noodsaaklik om die korrekte gebruik daarvan te verstaan ​​en voort te gaan om hierdie merkwaardige geologiese kenmerke te bestudeer.