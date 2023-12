Studie toon kraaie se vermoë om gereedskap te leer en te gebruik

Nuwe navorsing gepubliseer in Nature Communications openbaar insigte in die kognitiewe vermoëns van Amerikaanse kraaie en hul vaardigheid in die gebruik van gereedskap. Die studie, wat deur 'n samewerking van universiteite regoor Washington, Florida en Utah uitgevoer is, behels die waarneming van die brein van Amerikaanse kraaie terwyl hulle klippe gebruik het om kos uit 'n watergevulde buis te kry.

Die navorsers het bevind dat die motoriese leer- en tasbeheersentrums in die brein van die meer vaardige kraaie geaktiveer is tydens die gebruik van gereedskap. Aan die ander kant het die brein van minder vaardige kraaie aktivering in sensoriese en hoër-orde verwerkingsentrums getoon. Dit dui daarop dat bevoegdheid met gereedskap geassosieer word met spesifieke herinneringe en spierbeheer.

Interessant genoeg het die studie ook bevind dat vroulike kraaie besonder bedrewe was in die gebruik van gereedskap, wat 'n hoër vlak van vaardigheid toon in vergelyking met hul manlike eweknieë. Die navorsers spekuleer dat dit verband kan hou met die versorgende en minder dominante rolle van vroulike kraaie, wat moontlik hul kapasiteit vir gereedskapgebruik verhoog het.

Terwyl slegs sekere kraaispesies bekend is vir hul ingebore gereedskapgebruik, soos die Nieu-Caledoniese kraai en die Hawaiiaanse kraai, dui hierdie studie daarop dat ander kraaispesies, insluitend die Amerikaanse kraai, die neurale buigsaamheid het om gereedskap te leer en te gebruik.

Om die kraaie se breinaktiwiteit te bestudeer, het die navorsers 'n nie-indringende metode genaamd 18F-fluorodeoksiglukose positronemissietomografie (FDG-PET) gebruik. Hierdie tegniek het hulle in staat gestel om breinaktiwiteit te ondersoek sonder die behoefte aan chirurgie of inplantings, wat stres vir die kraaie tot die minimum beperk. FDG-PET word ook algemeen gebruik in mediese beeldvorming, soos die diagnose van Alzheimer se siekte.

In die eksperimente het die navorsers die kraaie opgelei om klippe te gebruik om 'n gewysigde weergawe van die Aesop-fabeluitdaging op te los. In plaas van 'n kruik vol water, is 'n deursigtige buis gebruik, met klippe wat buite die buis gehang is om dit vir die kraaie gerieflik te maak om die watervlak te verhoog. 'n Kaaspoffertjie het as beloning aan die onderkant van die buis gedien.

Die navorsers het gevind dat die opleiding van die kraaie om die klippe te gebruik relatief eenvoudig was, en die voëls het vinnig die nodige stappe geleer om die beloning te kry.

Hierdie studie dra by tot ons begrip van korvidkognisie en verskaf verdere bewyse van die intelligensie en probleemoplossingsvermoëns van kraaie. Met hul merkwaardige gereedskapgebruik en aanpasbare neurale netwerke, bly kraaie navorsers boei en bied insigte in die kompleksiteit van dieregedrag.