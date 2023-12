Nuwe ontdekkings oor die leeftyd van "Hawking Stars"

Navorsers by die Max Planck Instituut vir Astrofisika het 'n fassinerende gedagte-eksperiment uitgevoer oor die potensiële leeftyd van sterre wat oer-swartgate vasvang. Bekend as "Hawking-sterre", kan hierdie hemelliggame verbasend lang leeftyd hê en baie soos normale sterre lyk.

Die studie, gepubliseer in The Astrophysical Journal, ondersoek die moontlikheid dat oer-swartgate tydens die vorming van nuwe sterre vasgevang word. Terwyl die bestaan ​​van hierdie swart gate nog onseker is, het die navorsers hierdie scenario as 'n teoretiese oefening gebruik om hul begrip van die heelal uit te brei.

Hoofskrywer Selma de Mink verduidelik: “Wetenskaplikes vra soms mal vrae om meer te leer. Ons weet nie eens of sulke oer-swart gate bestaan ​​nie, maar ons kan steeds ’n interessante gedagte-eksperiment doen.”

Die navorsers veronderstel dat nuutvormende sterre moontlik swart gate kan vasvang met massas wat wissel van dié van ’n asteroïde tot duisende sonmassas. Hierdie gevange swart gate sou dan die middel van die ster beset en 'n "Hawking-ster" skep wat na die fisikus Stephen Hawking vernoem is.

Verbasend genoeg het die navorsers gevind dat die swart gat in die middel van 'n Hawking-ster teen 'n stadige tempo sal groei as gevolg van die uitvloeiende helderheid. Hierdie stadige groei laat die ster toe om 'n leeftyd te hê wat vergelykbaar is met 'n normale ster. Die span stel selfs voor dat ons eie son moontlik 'n swart gat in sy middel kan hê sonder dat ons dit agterkom, solank die swart gat se massa klein is.

Die belangrikste verskil tussen 'n Hawking-ster en 'n normale ster is die konvektiewe kern wat veroorsaak word deur die aanwas op die swart gat. Hierdie kern sal egter nie die oppervlak-eienskappe van die ster beïnvloed nie, wat dit uitdagend maak om op te spoor deur huidige waarnemingstegnieke te gebruik.

Nietemin toon die veld van asteroseismologie belofte om hierdie Hawking-sterre te identifiseer. Deur die ossillasies en pulsasies van sterre te bestudeer, kan sterrekundiges moontlik die subtiele veranderinge opspoor wat veroorsaak word deur die teenwoordigheid van 'n swart gat in die ster se kern.

Terwyl hierdie gedagte-eksperiment in die ryk van die hipotetiese delf, verskaf dit waardevolle insigte in die potensiële bestaan ​​en gedrag van hierdie "Hawking-sterre" en hul rol in die heelal. Verdere navorsing en waarnemings op die gebied van astrofisika sal voortgaan om lig te werp op hierdie intrigerende kosmiese verskynsels.