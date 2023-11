Onthulling van die prehistoriese verlede: opsporing van Burlington se dinosourusverbinding

Nuuskieriges het lankal gewonder oor die bestaan ​​van dinosourusse in Burlington se antieke landskap. Gretig om lig op hierdie paleontologiese raaisel te werp, het kundiges van die Royal BC Museum en die Royal Botanical Gardens (RBG) kragte saamgesnoer om antwoorde te verskaf.

Op 5 Desember sal hierdie gewaardeerde owerhede saamwerk in 'n boeiende regstreekse stroomaanbieding. Terwyl hulle afskeid neem van Sue the T-Rex, die museum se huidige ster-uitstalling, sal hulle in die boeiende wêreld van dinosourusse delf.

Sue, 'n majestueuse Tyrannosaurus rex, het besoekers sedert Junie verstom met haar blote grootte en onberispelike bewaring. Hierdie buitengewone monster, wat in 1990 by 'n Suid-Dakota-uitgrawingsterrein opgegrawe is, het die fokus geword van 'n hoogs-gepubliseerde regstryd oor eienaarskap. Uiteindelik is Sue opgeveil vir 'n verstommende $8.3 miljoen en het haar permanente habitat by die Field Museum of Natural History in Chicago gevind.

Ons kundiges, goed vertroud met paleontologiese navorsing, poog om die brandende vrae rondom Burlington se dinosourus-konneksie aan te spreek. Het hierdie prehistoriese reuse eens die plaaslike terrein oorheers? En indien wel, wat presies was hul voorkeurkeuse van voedsel?

Vrae:

V: Was dinosourusse teenwoordig in Burlington?

A: Die bestaan ​​van dinosourusse in Burlington het die nuuskierigheid van baie geprikkel. Kenners gaan lig op hierdie onderwerp werp tydens 'n regstreekse stroomaanbieding.

V: Wie is Sue the T-Rex?

A: Sue is een van die grootste en bes bewaarde Tyrannosaurus rex-fossiele wat ooit ontdek is. Hierdie manjifieke dinosourus, vernoem na ontdekkingsreisiger Sue Hendrickson, woon nou by die Field Museum of Natural History in Chicago.

V: Vir hoeveel is Sue the T-Rex verkoop?

A: Sue is op 'n veiling vir 'n verstommende $8.3 miljoen verkoop ná 'n regsdispuut oor eienaarskap.

Aangryp die geleentheid om die geheime van Burlington se prehistoriese verlede te ontrafel terwyl hierdie gesoute navorsers ons deur 'n merkwaardige reis na die antieke wêreld lei. Wees deel van hierdie buitengewone ervaring en laat die wonders van paleontologie jou verbeelding aanwakker.