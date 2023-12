Nuwe ontdekkings in longkankerbehandeling kan persoonlike sorg 'n rewolusie maak

'n Baanbrekende studie wat deur die Tulane Universiteit gedoen is, het 'n voorheen onbekende molekulêre pad aan die lig gebring wat die sleutel kan hou om die vordering van longkanker te stop. Hierdie navorsing, gepubliseer in die gesogte joernaal Proceedings of the National Academy of Sciences, het die potensiaal om longkankerbehandeling te revolusioneer deur die ontwikkeling van 'n nuwe anti-kankermiddel en meer persoonlike terapieë moontlik te maak.

Longkanker is 'n wydverspreide en dodelike siekte wat verantwoordelik is vir die meeste kankerverwante sterftes wêreldwyd. Dr Hua Lu, die Reynolds en Ryan Families Leerstoel in Translationele Kanker by die Tulane Universiteit Skool vir Geneeskunde en senior studie skrywer, verduidelik dat hierdie baanbreker studie fokus op RBM10, 'n tumor onderdrukker proteïen wat 'n deurslaggewende rol speel in die inhibering van longkanker groei.

Deur hul ondersoek het die navorsers ontdek dat RBM10 saam met twee ribosomale proteïene, RPL5 en RPL11, werk om die funksie van c-Myc, 'n proteïen wat die groei en proliferasie van kankerselle dryf, te onderdruk. Deur c-Myc te destabiliseer, inhibeer RBM10 die verspreiding van longkanker effektief.

Hierdie bevindinge is baanbreker omdat dit die eerste gedokumenteerde bewyse van 'n kanker-inhiberende verhouding tussen hierdie proteïene verteenwoordig. Dr. Lu verduidelik dat RBM10 c-Myc direk teiken vir agteruitgang en die kankerveroorsakende effekte daarvan verminder deur die assosiasie met RPL5 en RPL11.

Dit is belangrik dat die studie ook lig werp op 'n mutante vorm van RBM10 wat algemeen in longkankerselle voorkom. Hierdie mutante vorm verloor sy vermoë om c-Myc te onderdruk en slaag nie daarin om met RPL5 en RPL11 te bind nie, wat uiteindelik tumorgroei bevorder in plaas daarvan om dit te inhibeer.

Dr. Lu het die hoop uitgespreek dat verdere navorsing oor die RBM10-mutant sal lei tot die skepping van 'n teenkankermiddel wat spesifiek ontwerp is om hierdie vorm te teiken. Deur gebruik te maak van ons begrip van hierdie unieke struktuur, kan wetenskaplikes in staat wees om 'n molekule te ontwikkel wat die mutante vorm van RBM10 kan omskakel, wat c-Myc se kankerveroorsakende aktiwiteit effektief kan onderdruk.

Hierdie navorsing open nuwe weë vir persoonlike longkankerbehandeling en hou die belofte in van verbeterde uitkomste vir pasiënte in die toekoms. Deur die molekulêre geheime van longkankergroei te ontsluit, kom wetenskaplikes een stap nader aan die ontwikkeling van geteikende terapieë wat die lewens van miljoene wat deur hierdie verwoestende siekte geraak word aansienlik kan beïnvloed.

