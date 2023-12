Nuwe kankerbehandeling maak gebruik van innoverende self-saamgestelde konjugaat

’n Baanbrekende studie het ’n belowende nuwe benadering tot die uitskakeling van kankerstamselle (CSC’s) aan die lig gebring, ’n seldsame populasie selle in tumorweefsels wat tumorgroei en verspreiding aandryf. Die navorsing fokus op die gebruik van fotodinamiese terapie (PDT), 'n terapeutiese modaliteit wat laseraktivering van fotosensibiliseerders gebruik om reaktiewe suurstofspesies (ROS) te genereer en tumorgroei te inhibeer.

Een van die beperkings van PDT is die ondoeltreffendheid daarvan teen CSC's geleë in hipoksiese tumorareas, waar suurstofvlakke laag is. Bestaande strategieë om tumorhipoksie aan te spreek, soos suurstofdraende materiale of waterstofperoksiedkatalise, het nadele wat hul kliniese vertaling belemmer. 'n Span onder leiding van prof. Zifu Li het egter aansienlike vordering gemaak met die ontwikkeling van 'n nano-medisynafleweringstelsel wat die probleem van onvoldoende suurstofvoorsiening in PDT aanspreek.

Die navorsers het 'n self-gemonteerde konjugaat genaamd CyOA ontwerp en gesintetiseer, wat stabiele nanopartikels vorm sonder die behoefte aan bykomende stabiliseerders. Daar is gevind dat CyOA NP's doeltreffend ophoop in mitochondria, die plek van fotochemiese reaksies wat ROS genereer. Die studie het ook aan die lig gebring dat CyOA NP's mitochondriale kompleks II proteïensuksinaatdehidrogenase (SDHA) kan inhibeer, wat 'n rol speel in sellulêre suurstofverbruik.

In eksperimentele modelle het CyOA NPs aansienlik hoër fototoksisiteit teen borskanker stamselle (BCSCs) getoon in vergelyking met konvensionele fotosensibiliseerders. Verder het CyOA NP's groter tumorinhibisie en verminderde metastase in tumormodelle bereik, wat beter as klinies gebruikte fotosensibiliseerders presteer.

Die eenvoud, doeltreffendheid en lae toksisiteit van CyOA NP's maak hulle 'n belowende kandidaat vir kliniese vertaling. Hierdie innoverende benadering spreek nie net die uitdagings van suurstofdeprivasie en ROS-leeftyd in tradisionele PDT aan nie, maar teiken ook CSC's effektief. Die bevindinge van hierdie studie verskaf waardevolle insigte in die ontwikkeling van verbeterde kankerbehandelingstrategieë.

Die studie, gepubliseer in die joernaal Navorsing, is 'n belangrike stap in die rigting van die bevordering van kankerbehandeling en hou potensiaal vir toekomstige kliniese toepassings in.

Oorspronklike artikel: [skakel na die bronartikel]