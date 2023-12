Antieke onderwatervulkaan langs Japan se kus gekoppel aan groot aardbewings

’n Nuwe studie dui daarop dat ’n uitgestorwe onderwatervulkaan aan die kus van Japan verantwoordelik kan wees vir verskeie onverklaarbare groot aardbewings in die streek. Die vulkaan, bekend as Daiichi-Kashima seeberg, is geleë op die sinkende Stille Oseaan tektoniese plaat, sowat 25 myl van Japan se ooskus af. Hierdie seeberg sit op 'n gedeelte van die plaat wat duisende jare gelede in die Aarde se mantel begin afsak het.

Hoofskrywer Sungho Lee, 'n nadoktorale navorser aan die Universiteit van Memphis, verduidelik dat hoewel die meerderheid seismiese aktiwiteit rondom die seeberg klein skuddings is, was daar verskeie groter aardbewings tussen magnitudes 7 en 7.8 wat tot nou toe onverklaarbaar gebly het. Vorige studies het voorgestel dat die wrywing tussen die seeberg en die oorheersende plaat te swak was om aardbewings te veroorsaak, maar nuwe data dui anders aan.

Seismiese inligting wat op die bodem van die see in Japan ingesamel is, onthul dat seeberge aansienlike weerstand ondervind terwyl hulle op 'n subduksieplaat ry en soms vassit. Hierdie wrywing kan veroorsaak dat spanning op die rand van die seeberg ophoop, wat daartoe lei dat dit gesluit word en tot stilstand maal, terwyl die res van die subduksieplaat voortgaan om te daal.

Uiteindelik word die spanning vrygestel wanneer die seeberg hom skielik van die oorheersende plaat los en vorentoe ruk, wat die navorsers 'n "ophang"-aardbewing veroorsaak. Hierdie tipe aardbewing kan moontlik tot tsoenami's lei, soos blyk uit sedimentafsettings langs Japan se ooskus.

Die studie se bevindinge dui daarop dat Daiichi-Kashima 'n noemenswaardige voorbeeld is van 'n subduksie seeberg wat aansienlike wrywing veroorsaak. Alhoewel dit onduidelik is of die vulkaan binnekort nog 'n aardbewing kan veroorsaak, glo die navorsers dat hul bevindinge ook op ander streke van die wêreld van toepassing kan wees. Dit is egter onwaarskynlik dat ander seeberge langs Japan se ooskus die subduksiesone sal bereik en aardbewings vir minstens 'n miljoen jaar sal veroorsaak, volgens die studie.

Om die meganismes agter sulke aardbewings te verstaan, is noodsaaklik vir die verbetering van gevaarbepaling en paraatheid in streke wat geneig is tot seismiese aktiwiteit.