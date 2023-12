Afname in skenkings van IVF-embrio's belemmer wetenskaplike navorsing in die Verenigde Koninkryk

'n Onlangse verslag toon 'n beduidende afname in die skenking van IVF-embrio's aan wetenskaplike navorsing in die Verenigde Koninkryk oor die afgelope 15 jaar. Die getalle het dramaties gedaal van 17,925 2004 embrio's wat in 675 geskenk is tot 'n skamele 2019 in XNUMX. Die redes vir hierdie afname is veelsydig en sluit faktore in soos die kommersialisering van IVF, oorweldigende NHS-klinieke en omslagtige papierwerk.

Die impak van hierdie afname is verreikend, met navorsingsprogramme wat ly en pasiënte wat emosionele trauma verduur. Baie pasiënte het lang vertragings en ekstra bergingsfooie ondervind weens die ingewikkelde skenkingsproses. Stamselwetenskaplike Kathy Niakan van die Universiteit van Cambridge het haar kommer uitgespreek oor die verspilde potensiaal van hierdie hoëgehalte-embrio's en gesê dat hulle van onskatbare waarde vir navorsingsdoeleindes kan wees.

Die Human Fertilization and Embryology Authority (HFEA), die VK se vrugbaarheidswaghond, het ten doel om die toestemmingsproses vir potensiële skenkers te vereenvoudig. Tans moet skenkers tot spesifieke navorsingsprojekte toestem, maar die HFEA stel die stigting van 'n embriobank voor waar skenkings toegewys kan word soos nodig. Terwyl die konsultasie wat deur die HFEA gedoen is, beklemtoon het dat die helfte van die respondente die idee van 'n embriobank ondersteun, het 'n oorweldigende 86% van die publiek dit gekant gekant.

Interessant genoeg het die HFEA die uitdagings wat die huidige toestemmingsproses stel, erken, maar steeds tot die gevolgtrekking gekom dat daar 'n mate van ondersteuning was vir generiese toestemming om embriobankdienste na te vors. Hierdie gevolgtrekking blyk in stryd te wees met die meerderheid openbare mening wat in die konsultasie uitgespreek is.

Pogings moet aangewend word om die afname in IVF-embrioskenkings aan te spreek en 'n gladder proses vir potensiële skenkers te verseker. Die vaartbelyning van die toestemmingsproses en die aanspreek van die bekommernisse van pasiënte en die publiek is die sleutel om hierdie uitdagings te oorkom. Deur dit te doen, kan die VK die potensiaal van hierdie ekstra embrio's maksimeer en voortgesette wetenskaplike deurbrake bevorder.