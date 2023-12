EPFL-navorsers ontwikkel algoritme om analoog neurale netwerke op te lei, wat energiedoeltreffendheid in diep leer bevorder

By

EPFL-navorsers het 'n deurbraak in die ontwikkeling van analoog neurale netwerke bereik deur 'n algoritme te skep wat hulle so akkuraat kan oplei soos tradisionele digitale netwerke. Hierdie vooruitgang maak die deur oop vir meer energiedoeltreffende alternatiewe in diepleer-hardeware.

Diep neurale netwerke, soos Chat-GPT, het geweldige potensiaal as gevolg van hul vermoë om groot hoeveelhede data te verwerk deur algoritmiese leer. Hul toenemende grootte, kompleksiteit en energieverbruik het egter kommer oor hul omgewingsimpak laat ontstaan.

Om hierdie probleem aan te spreek, het navorsers, gelei deur Romain Fleury van EPFL se Laboratorium vir Golfingenieurswese, fisiese alternatiewe vir digitale netwerke ondersoek. Hul bevindinge, gepubliseer in Science, beskryf 'n algoritme vir die opleiding van fisiese stelsels wat verbeterde spoed, robuustheid en verminderde kragverbruik bied in vergelyking met bestaande metodes.

Die span het hul algoritme suksesvol op golfgebaseerde fisiese stelsels getoets, insluitend dié wat klankgolwe, liggolwe en mikrogolwe gebruik. Ali Momeni, eerste skrywer en LWE-navorser, beklemtoon die veelsydigheid van die benadering en merk op dat dit toegepas kan word om enige fisiese stelsel op te lei.

Die sleutelinnovasie agter hul algoritme lê in die vervanging van die tradisionele terugwaartse pas (terugpropagasie) met 'n tweede voorwaartse pas deur die fisiese stelsel. Hierdie opdatering stel elke netwerklaag in staat om plaaslik bygewerk te word, wat die behoefte aan 'n digitale tweeling uitskakel en energieverbruik verminder. Daarbenewens strook hierdie benadering nouer met menslike leer, wat dit biologies meer aanneemlik maak.

Die navorsers het hul fisiese plaaslike leeralgoritme (PhyLL) gebruik om eksperimentele akoestiese en mikrogolfstelsels op te lei, sowel as 'n gemodelleerde optiese stelsel, wat vergelykbare akkuraatheid as BP-gebaseerde opleiding behaal het. Boonop het die metode robuustheid en aanpasbaarheid getoon, selfs wanneer dit aan onvoorspelbare steurnisse blootgestel is, wat die stand van die kuns oortref het.

Alhoewel digitale opdaterings van die parameters steeds nodig is, poog die EPFL-span om digitale berekening soveel as moontlik in toekomstige iterasies te minimaliseer. Hulle beplan om hul algoritme op 'n kleinskaalse optiese stelsel te implementeer en die skaalbaarheid daarvan vir neurale netwerke met honderde lae en biljoene parameters te verken.

Hierdie deurbraak in analoog neurale netwerk opleiding bied belofte vir meer energie-doeltreffende en omgewingsvriendelike diep leer oplossings. Deur beide grootte en kragverbruik te verminder, dra hierdie vooruitgang by tot die volhoubaarheid van KI-tegnologie.