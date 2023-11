Nuwe studie onthul diverse dieet van vroeë mense in die middel-paleolitiese tydperk

’n Onlangse studie wat deur navorsers van die Senckenberg Sentrum vir Menslike Evolusie en Paleo-omgewing (SHEP) aan die Universiteit van Tübingen gedoen is, het lig gewerp op die dieetgewoontes van vroeë mense gedurende die Middel-Paleolitiese tydperk. In teenstelling met vorige aannames, het die studie bevind dat hierdie antieke hominiene 'n meer gevarieerde dieet eet as wat voorheen gedink is.

Deur die ontleding van 'n terrein in die Zagrosberge in Iran het die navorsers bewyse van die verbruik van 'n wye verskeidenheid diere ontdek. Tussen 81,000 45,000 tot XNUMX XNUMX jaar gelede is gevind dat die plaaslike hominiene op hierdie terrein hoefdiere verteer het, insluitend hoewe soogdiere soos varke, takbokke, koeie, perde en olifante. Boonop dui bevindinge op die verbruik van skilpaaie, voëls, vleisetende soogdiere en selfs visse, hoewel dit meer sporadies geëet is.

Hierdie bevindinge daag die idee uit dat vroeë mense hoofsaaklik staatgemaak het op die verbruik van hoefdiere. Die studie dui daarop dat die dieet van hierdie hominiene meer uiteenlopend was, soos die dieetgewoontes van Neanderdalmense en hul familielede in ander streke.

Die Zagrosberge in Iran hou groot betekenis in vir die studie van menslike evolusie in Suidwes-Asië gedurende die Middel-Paleolitiese tydperk. Met hul merkwaardige omgewingsdiversiteit en heterogene topografie bied die berge waardevolle insigte in die lewens van vroeë mense.

Terwyl vroeëre argeologiese vondste uit die streek hoofsaaklik op hoefdiere gefokus het, het die navorsers by die Ghar-e Boof-terrein bewyse van vleisetende soogdiere en skilpaaie opgegrawe, wat ons begrip van die dieetkeuses van hierdie antieke hominiene uitgebrei het.

Die studie het ook aan die lig gebring dat skilpaaie 'n integrale deel van hul dieet was. Die navorsers het oorblyfsels van verskeie voëlspesies en die fossiele van karnivore ontdek, insluitend 'n groot roofkat, moontlik 'n luiperd, en 'n rooijakkals. Hulle het tot die gevolgtrekking gekom dat die skilpaaie waarskynlik in hul doppe gebraai is op grond van skroeimerke wat op hul buitekant gevind is.

Hierdie bevindinge dui daarop dat vroeë mense in die Middel-Paleolitiese tydperk in die Zagros-streek 'n gediversifiseerde jaggedrag gehad het, weerspieël deur soortgelyke bevindings in ander dele van Eurasië. Die studie beklemtoon die kompleksiteit van ons voorouers se dieet en onderstreep die behoefte aan voortgesette navorsing om verdere insigte in menslike evolusie te ontbloot.

