Facing Catastrophe: The Unpredictable Retreat of Cadman Glacier

Te midde van die kommerwekkende neiging van gletsertoevlugsoord wêreldwyd, het Antarktika se Cadman-gletser die jongste ongevalle geword. Geleë aan die westelike kus van die Antarktiese Skiereiland, het hierdie massiewe ysformasie 'n verbysterende toevlug van 5 myl (8 kilometer) in net 2.5 jaar beleef tussen November 2018 en Mei 2021. Verbasend genoeg, die ineenstorting van Cadman Glacier se ysbank, die drywende gedeelte aan land geanker, het hierdie vinnige terugtog gevolg. Sulke ongekende gebeure laat wetenskaplikes verstom en angstig oor die toekoms.

Benjamin Wallis, 'n gletserkundige van die Universiteit van Leeds, het sy verbasing uitgespreek oor die vinnigheid van Cadman se agteruitgang en aansienlike verlies van ys. Die gletser het sedert die vroeë 2000's geleidelik verdun, hoewel onlangse warmer-as-normale oseaantemperature in 2018 en 2019 die proses waarskynlik versnel het. Mensgedrewe aardverwarming het hierdie scenario vererger en die ysbank verswak totdat dit uiteindelik meegegee het. Met die verlies van hierdie noodsaaklike buffer, word geprojekteer dat Cadman-gletser water teen 'n selfs vinniger tempo in die see sal stort as sy huidige jaarlikse vloei van 2.38 miljard ton (2.16 miljard ton). Hierdie verbeterde gletserdreinering dra direk by tot stygende seevlakke, wat 'n beduidende bedreiging vir kusstreke wêreldwyd inhou.

Buiten die onmiddellike implikasies van Cadman Glacier se lot lê 'n storie wat lig werp op die kompleksiteit van klimaatsverandering in poolstreke. Naburige gletsers op die westelike Antarktiese Skiereiland het nie op dieselfde manier gereageer nie, wat dui op die teenwoordigheid van onderwater rante wat dien as beskermende versperrings teen die warm see. Soos die seetemperature egter aanhou styg, sal die skild wat deur ondersese geologie voorsien word, waarskynlik verswak, wat hierdie gletsers in gevaar stel. So dien Cadman Glacier as 'n gletsiologiese kantelpunt wat waardevolle insig bied in die potensiële lot van sy naburige eweknieë.

Professor Michael Meredith van die British Antarctic Survey beklemtoon die belangrikheid van hierdie navorsing en beklemtoon die skielike onstabiliteit en vinnige terugtrekking van skynbaar stabiele gletsers. Die studie onderstreep die kritieke behoefte aan 'n omvattende oseaanwaarnemingsnetwerk wat Antarktika omvat, veral in streke naby uitdagende gletserformasies. Deur ons kapasiteit te verhoog om akkurate metings te maak, kan wetenskaplikes hul begrip van die impak van klimaatsverandering verfyn en help met die ontwikkeling van effektiewe versagtingstrategieë.

FAQ

Hoekom het Cadman Glacier so drastiese terugtrekking ervaar?

Cadman Glacier se terugtog is versnel deur warmer as normale seetemperature in 2018 en 2019, moontlik versterk deur mensgedrewe aardverwarming. Hierdie faktore het die gletser se ysbank verswak, wat tot sy ineenstorting gelei het.

Hoe beïnvloed Cadman Glacier se terugtog seevlakke?

Die verhoogde afvoer van water vanaf Cadman-gletser in die see dra direk by tot stygende seevlakke, wat 'n bedreiging vir kusstreke wêreldwyd inhou.

Watter lesse kan by die naburige gletsers geleer word?

Die naburige gletsers op die westelike Antarktiese Skiereiland het nie op dieselfde manier as Cadman-gletser gereageer nie. Dit dui daarop dat onderwaterrante hulle dalk tydelik beskerm teen opwarmende see. Namate seetemperature egter aanhou styg, kan hierdie verdediging onvoldoende word.

Watter maatreëls is nodig om die impak van klimaatsverandering in Antarktika aan te spreek?

Om die uitwerking van klimaatsverandering in Antarktika beter te verstaan ​​en te versag, is 'n omvattende oseaanwaarnemingsnetwerk van kardinale belang. Hierdie netwerk sal wetenskaplikes in staat stel om noodsaaklike data in te samel, veral in streke waar uitdagende gletserformasies algemeen voorkom.