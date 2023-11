Nuwe insigte in Mars se begrawe veelhoekige terrein

By

China se Zhurong-rover, die tweede suksesvolle rover wat op Mars geland het, het waardevolle data verskaf wat lig werp op die geheime wat onder die Mars-oppervlak versteek is. Toegerus met 'n gronddeurdringende radarstelsel, het die rover sy landingsplek in Utopia Planitia geskandeer en 'n fassinerende ontdekking gemaak: begrawe veelhoekige wiggies wat op 'n diepte van ongeveer 35 meter geleë is.

Terwyl vorige missies veelhoekagtige terrein oor Mars waargeneem het, is dit die eerste aanduiding van begrawe veelhoekkenmerke. Die onreëlmatige veelhoekige wiggies, wat wissel van sentimeters tot tientalle meters deursnee, is waarskynlik gedurende die Laat Hesperiese-Vroeë Amasone-tydperke op Mars gevorm, ongeveer 3.7 tot 2.9 miljard jaar gelede.

Wetenskaplikes het aanvanklik geglo dat hierdie begrawe veelhoeke die gevolg is van vries-ontdooi-siklusse tydens Mars se antieke nat omgewing. Vulkaniese oorsprong van afkoelende lawastrome kan egter nie uitgesluit word nie. Die ondergrondse struktuur van die begrawe paleo-polygonale terrein, gekombineer met lae bedekkingsmateriaal, dui op 'n beduidende transformasie in Mars se klimaat en wateraktiwiteit.

Die teenwoordigheid van water en ys wat nodig is vir die vries-ontdooi-proses kan afkomstig wees van kryogeniese suiging-geïnduseerde vogmigrasie, sneeuval of dampdiffusie vir porie-ysneerlegging. Hierdie bevindinge ondersteun vroeëre navorsing wat verskeie vloede gedurende dieselfde tydraamwerk aandui, wat lae onder die oppervlak van Utopia Planitia geskep het.

Benewens die uitbreiding van ons begrip van Mars se geologiese geskiedenis, het Zhurong se gronddeurdringende radaropnames noodsaaklik geblyk om vlak strukture en samestelling tot dieptes van ongeveer 100 meter te ondersoek. Dit komplementeer orbitale radarverkennings van ander missies soos ESA se Mars Express en China se Tianwen-1-wentelbaan.

Soos navorsers voortgaan met die bestudering van die data wat deur Zhurong se verkenning opgehoop is, word daar verwag dat verdere insigte in Mars se antieke klimaat en geologiese transformasies sal na vore kom - wat 'n dieper begrip van die Rooi Planeet se geheimsinnige verlede bied.

Algemene vrae

1. Wat het die Zhurong-rover onder die Mars-oppervlak ontdek?

Navorsers het begrawe veelhoekige wiggies ontdek wat op 'n diepte van ongeveer 35 meter geleë is. Hierdie onreëlmatige veelhoeke wissel in grootte van sentimeter tot tientalle meters deursnee.

2. Wanneer is hierdie begrawe veelhoekige kenmerke gevorm?

Hierdie begrawe veelhoekige kenmerke is waarskynlik gevorm gedurende die Laat Hesperiese-Vroeë Amasone-tydperke op Mars, ongeveer 3.7 tot 2.9 miljard jaar gelede.

3. Wat het die vorming van hierdie begrawe veelhoeke veroorsaak?

Die vorming van hierdie begrawe veelhoeke kan die gevolg wees van vries-ontdooi-siklusse tydens Mars se antieke nat omgewing of vulkaniese oorsprong van afkoelende lawastrome.

4. Wat dui die teenwoordigheid van begrawe veelhoekige terrein aan?

Die teenwoordigheid van begrawe veelhoekige terrein dui op 'n beduidende transformasie in Mars se klimaat en wateraktiwiteit. Dit dui op 'n noemenswaardige paleoklimatiese transformasie en klimaatsverandering op lae tot middel breedtegrade.

5. Hoe het die Zhurong-rover se gronddeurdringende radar bygedra tot ons begrip van Mars?

Die gronddeurdringende radar aan boord van die Zhurong-rover het kritieke besonderhede verskaf van vlak strukture en samestelling binne ongeveer 100 meter dieptes. Dit het orbitale radarverkennings van ander missies aangevul en ons begrip van Mars se geologiese geskiedenis uitgebrei.