Nuwe studie stel potensiële hersiening in grootte van die son voor

Die grootte van ons Son, ’n ster wat al eeue lank breedvoerig bestudeer is, sal dalk effens hersien moet word, volgens ’n baanbrekende studie wat deur sterrekundiges van die Universiteit van Tokio en die Instituut vir Sterrekunde by Cambridge gedoen is. Die studie, getiteld "The Acoustic Size of the Sun," het 'n baanbrekermetode bekend as helioseismologie gebruik om data wat van die Solar Heliospheric Observatory (SOHO) se Michelson Doppler Imager (MDI)-beelder ingesamel is, te ontleed.

Helioseismologie behels die bestudering van die ossillasies of golwe wat op die oppervlak van die Son voorkom. Hierdie golwe, wat in 1962 deur sterrekundiges ontdek is, lyk soos die bewegings van water wat op 'n stoof kook. Deur hierdie golwe te ondersoek, kan sterrekundiges insig in die binnekant van die Son kry en selfs die teenwoordigheid van sonvlekke voorspel voordat hulle sigbaar word.

Vorige studies het op minder akkurate oppervlakgolwe, bekend as f-modusgolwe, staatgemaak om die sonradius te bepaal. Hierdie nuwe studie het egter gefokus op p-modus golwe, wat langer is en die son se binneland deurkruis. Gevolglik het die navorsers bevind dat die sonradius, wat tans as 695,780 100 kilometer aanvaar word, effens kleiner kan wees met 'n paar honderdstes van 'n persent, of ongeveer 200-XNUMX kilometer.

Die sonradius speel 'n deurslaggewende rol in sterrekunde en heliofisika, aangesien dit 'n noodsaaklike parameter vir verskeie astronomiese berekeninge is. Die Son, synde 'n bal van waterstof en heliumplasma sonder 'n duidelike oppervlakgrens, straal energie uit en beïnvloed lewe op Aarde deur sy fotosfeer—die sigbare laag van die Son wat ons as sy oppervlak waarneem.

Alhoewel hierdie hersiening in die grootte van die Son onbeduidend kan lyk, maak dit nuwe moontlikhede oop om ons gasheerster te verstaan. Die nuutgevonde vermoë om die binnekant van die Son deur helioseismologie te ondersoek, bied sterrekundiges 'n fassinerende manier om die enigmatiese aard van hierdie hemelliggaam te ontrafel.

Vrae:

V: Watter metode het die studie gebruik om die potensiële hersiening in die grootte van die Son te bepaal?

A: Die studie het 'n metode genaamd helioseismologie gebruik, wat behels die bestudering van die ossillasies of golwe op die oppervlak van die Son.

V: Hoe werk helioseismologie?

A: Helioseismologie stel sterrekundiges in staat om insig in die binnekant van die Son te verkry deur die golwe wat op sy oppervlak voorkom te ontleed, soortgelyk aan hoe seismiese golwe gebruik word om die Aarde se kern te bestudeer.

V: Hoeveel kleiner is die hersiene sonkragradius in vergelyking met die huidige aanvaarde waarde?

A: Die hersiene sonradius is effens kleiner met 'n paar honderdstes van 'n persent, ongeveer 100-200 kilometer.

V: Waarom is die sonradius belangrik in sterrekunde?

A: Die sonradius is 'n deurslaggewende parameter vir verskeie astronomiese berekeninge en help wetenskaplikes om die son se impak op die aarde en die sonnestelsel te verstaan.

V: Wat is die fotosfeer?

A: Die fotosfeer is die sigbare laag van die Son wat algemeen na verwys word as sy oppervlak.