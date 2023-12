Sterrekykers wag op skouspelagtige meteoorreën te midde van wisselende ligbesoedelingsvlakke

Sterrekykers regoor die wêreld sien gretig uit na een van die wonderlikste vertonings van verskietende sterre hierdie week terwyl die jaarlikse Geminide-meteoorreën sy hoogtepunt bereik. Vanjaar se stortreën, bekend as “Natuur se eie Kersliggies,” beloof om besonder merkwaardig te wees, met meer as 100 meteore per uur wat die naghemel verlig.

'n Mens se vermoë om hierdie hemelse skouspel te geniet, hang egter baie af van hul ligging en die vlak van ligbesoedeling in hul area. Die Verenigde Koninkryk het byvoorbeeld aansienlike variasies in ligbesoedelingsvlakke oor sy stede heen. ’n Onlangse opname toon dat 12 stede in die land as die ergste ligbesoedeling gekategoriseer word, insluitend Londen, Manchester en Birmingham. Daarteenoor is daar 20 stede met aansienlik laer ligbesoedelingsvlakke, soos Lancaster, Chippenham, Folkestone, Truro en Winchester, waar die Melkweg duideliker waargeneem kan word.

Die Geminide-meteoorreën word veroorsaak deur puin wat deur die asteroïde Phaethon agtergelaat is, wat in 1862 ontdek is. Hierdie meteore is veral gewild onder sterrekykers vanweë hul helderheid en veelkleurige aard, wat dikwels as strepe van geel, groen en blou lig voorkom. Dit word aanbeveel om 'n donker area van die lug naby die sterrebeeld Tweeling te vind, waaruit die meteore blyk te straal, en geduldig op die hypnotiserende vertoning te wag. Geen teleskoop of verkyker word benodig nie, aangesien die blote oog die beste is om hierdie verskietende sterre raak te sien.

Vanjaar se meteorietreën sal Donderdagaand omstreeks 7:30 'n hoogtepunt bereik, wat dit 'n ongelooflike gesig maak om te aanskou vir diegene wat gelukkig genoeg is om in 'n gebied met minimale ligbesoedeling te wees. Terwyl die stortreën saamval met die nuwemaan, wat donkerder lug verskaf, voorspel sterrekundiges en wetenskaplikes dat 2023 'n buitengewoon gunstige jaar sal wees om meteoorstrepe oor die lug te sien.

Dus, of jy jouself in 'n helder verligte stad bevind of 'n plek met 'n meer ongerepte naghemel, neem 'n oomblik om die wonders van die heelal hierbo te waardeer. Die Geminide-meteorietreën bied 'n magiese geleentheid om met die skoonheid van die kosmos te verbind, wat ons herinner aan die uitgestrektheid en wonder wat buite ons eie klein wêreld lê.