Tennis kan 'n ernstige risiko van traumatiese breinbesering inhou, onthul studie

Tennisbal impak kan traumatiese breinbesering veroorsaak, studie bevind

’n Onlangse studie dui daarop dat tennis, ’n sport wat dikwels met behendigheid en fynheid geassosieer word, ’n ernstige risiko van traumatiese breinbesering (TBI) kan inhou as ’n speler deur ’n tennisbal getref word. Terwyl ons sportsoorte soos sokker, sokker en rugby tipies met harsingskudding assosieer, kan die impak van 'n vinnigbewegende tennisbal op die kop net so erg wees.

Die studie het bevind dat as 'n tennisbal wat vinniger as 89 myl per uur beweeg, 'n speler se kop tref, dit die potensiaal het om harsingskudding te veroorsaak. As in ag geneem word dat professionele tennisspelers dikwels teen spoed van meer as 100 mph kan diens doen, is die risiko van TBI in die sport aansienlik. Selfs al kan amateurspelers nie die bal so kragtig slaan nie, is beserings van tennisballe steeds moontlik, al is dit skaars.

Kenners beklemtoon die belangrikheid daarvan om kopbeserings as gevolg van tennisbal-impakte te verstaan ​​en te beskerm, aangesien tennis 'n gewilde sport is met miljoene deelnemers wêreldwyd. Navorsers het 'n rekenaarmodel gebruik, soortgelyk aan dié wat gebruik word om kopbeserings in motorongelukke te voorspel, om die potensiële effek van 'n tennisbal wat 'n menslike kop teen verskillende snelhede, hoeke en liggings tref, te bepaal.

Die studie het verder beklemtoon dat kopbeserings van tennisballe meer waarskynlik is wanneer die bal die kant van die kop tref of teen 'n direkte hoek van 90 grade. Hierdie bevindinge is onlangs in die Journal of Applied Mechanics gepubliseer. Terwyl harsingskudding oor die algemeen as ligte traumatiese breinbeserings beskou word, kan dit steeds uitputtende simptome soos hoofpyn, duiseligheid en probleme om te fokus, wat weke of selfs maande lank aanhou, tot gevolg hê.

Terwyl hierdie studie hoofsaaklik op die risiko vir volwasse mans gefokus het, is meer navorsing nodig om die potensiële risiko's vir vroue en kinders te skat. Dit is egter waarskynlik dat die bevindinge soortgelyk sal wees oor geslagte en ouderdomsgroepe.

Soos die gewildheid van tennis aanhou toeneem en deelname toeneem, is dit van kardinale belang vir atlete, afrigters en ouers om bewus te wees van die potensiële risiko's verbonde aan die sport. Voorsorgmaatreëls soos die dra van gepaste hoofbedekking en om bedag te wees op die posisionering tydens spel moet beklemtoon word om die voorkoms van ernstige kopbeserings tot die minimum te beperk.