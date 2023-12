Argeoloë ontbloot tweelingtempels in Irak

Opsomming: Onlangse argeologiese opgrawings in Irak het die bestaan ​​van tweelingtempels aan die lig gebring wat uit antieke tye dateer. Die nuwer tempel, wat in die vierde eeu vC gebou is, het glo skakels met Alexander die Grote. Die ontdekking werp lig op die ryk geskiedenis van die streek en dui daarop dat die nalatenskap van die Sumeriërs steeds invloedryk was gedurende die Hellenistiese tydperk.

Tydens voortdurende opgrawings wat deur die Britse Museum in die Sumeriese stad Girsu (nou bekend as Tello) gedoen is, het argeoloë 'n gelaagde konstruksie opgegrawe wat bestaan ​​het uit 'n ouer Sumeriese tempel en 'n nuwer Hellenistiese tempel opgedra aan die Griekse god Hercules en die Sumeriese heldgod Ningirsu . Die feit dat die tweede tempel op presies dieselfde plek as die eerste gebou is, dui daarop dat die ligging groot betekenis vir die mense van Mesopotamië gehad het.

Onder die bevindings was 'n gevuurde baksteen met 'n inskripsie in Aramees en Grieks, wat "die gewer van twee broers" noem. Daar word geglo dat hierdie verwysing verwys na Alexander die Grote, wat bekend was vir sy verowerings en die vestiging van 'n groot ryk. Die baksteen het ook simbole bevat wat verband hou met Zeus, die Griekse hemelgod.

Die ontdekking van 'n silwer drachm, 'n antieke Griekse muntstuk, onder 'n altaar of heiligdom ondersteun verder die moontlikheid van Alexander se betrokkenheid by die tempel. Die muntstuk het 'n uitbeelding van Hercules, wat lyk soos konvensionele uitbeeldings van Alexander, saam met Zeus. Daar word bespiegel dat Alexander se besoek aan Babilon of 'n ompad na Susa tydens sy bewind hom dalk 'n geleentheid gebied het om die heropbou van die tempel te beïnvloed.

Benewens hierdie artefakte, het die opgrawings ook kleibeeldjies van soldate onthul, moontlik offers wat na gevegte gemaak is. Die teenwoordigheid van Masedoniese ruiters te perd impliseer 'n verbintenis met Alexander en 'n kultus van oorlogsugtige heldhaftigheid.

Hierdie bevindinge dui op 'n noue verbintenis tussen Alexander die Grote en die tweelingtempels, wat die blywende invloed van die Sumeriërs en die ryk historiese betekenis van die streek beklemtoon. Verdere navorsing en ontleding sal meer lig werp op die omvang van Alexander se betrokkenheid en sy impak op die rekonstruksie van hierdie antieke terreine.