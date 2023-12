Studie onthul hoe uiteenlopende dermbakterieë teen patogene beskerm

'n Onlangse studie wat deur navorsers aan die Universiteit van Oxford gedoen is, het lig gewerp op hoe diverse gemeenskappe van dermbakterieë teen skadelike patogene beskerm deur voedingstofblokkering. Die dermmikrobioom, wat uit honderde bakteriese spesies bestaan, speel 'n deurslaggewende rol in die verdediging van die derm teen indringer patogene wat infeksies kan veroorsaak.

Die navorsing het behels dat 100 verskillende stamme van dermbakterieë individueel en in kombinasie getoets is om hul vermoë te bepaal om die groei van twee skadelike bakteriële patogene te beperk: Klebsiella pneumoniae en Salmonella enterica. Terwyl individuele stamme 'n swak vermoë getoon het om die verspreiding van hierdie patogene te inhibeer, het gemeenskappe van tot 50 spesies saam 'n beduidende vermindering in patogeengroei getoon.

Hierdie "gemeenskapsbeskermingseffek" is beide in laboratoriumkulture en in kiemvrye muise waargeneem. Die studie se skrywer, professor Kevin Foster, het beklemtoon dat kolonisasieweerstand 'n kollektiewe eienskap van mikrobioomgemeenskappe is en dat 'n enkele stam slegs beskermend is wanneer dit met ander gekombineer word.

Verder het die navorsers ontdek dat die samestelling van die bakteriese gemeenskappe 'n kritieke rol in die vlak van beskerming gespeel het. Daar is gevind dat sekere spesies noodsaaklik is vir gemeenskapsgebaseerde beskerming, selfs al bied hulle individueel minimale beskerming.

Die studie het ook aan die lig gebring hoe beskermende bakteriese gemeenskappe patogeengroei blokkeer deur die voedingstowwe te verbruik waarop die patogene staatmaak. Deur die genome van verskillende bakteriese spesies te ontleed, het die navorsers bevind dat die mees beskermende gemeenskappe bestaan ​​uit spesies met soortgelyke proteïensamestellings as die patogene spesies. Metaboliese profilering het verder getoon dat die beskermende spesies soortgelyke eise vir koolstofbronne as die patogene het.

Die bevindinge van hierdie studie kan moontlik aangewend word om nuwe strategieë te ontwikkel vir die bekamping van skadelike dermpatogene deur dermmikrobioomgemeenskappe te optimaliseer. Hulle kan ook verduidelik waarom individue meer vatbaar word vir sekere spesies nadat hulle antibiotika geneem het wat die diversiteit van dermmikrobiota verminder.

Ten slotte beklemtoon die navorsing die belangrikheid van diverse dermbakterie-gemeenskappe om teen skadelike patogene te beskerm deur voedingstofblokkering. Die resultate bied belofte vir die optimalisering van die samestelling van mikrobiome om te beskerm teen bakteriese spesies wat gesondheidsrisiko's inhou.